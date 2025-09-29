羅、郝搶票 屏東互尬場

國民黨主席參選人羅智強昨在屏東出席座談會，無黨籍立委高金素梅現身力挺。（記者羅欣貞攝）

國民黨主席參選人羅智強、郝龍斌昨都在屏東出席座談會，上午羅智強先在屏東市永城里活動中心發表政見，無黨籍立委高金素梅現身力挺；郝龍斌下午連趕屏東市勝利新城見面會與在屏東縣議會舉辦的團結座談會，屏東縣議會議長周典論一路相陪，並喊出要讓郝在屏縣得票率達七成。

周典論站台力挺郝 蘇清泉兩邊均出席

羅智強表示，六名參選人中他最有戰力，他沒當過黨主席，卻已幫國民黨募款超過了三千萬，他能把國民黨全部帶起來、團結起來，會是最接地氣的黨主席。

立委高金素梅帶領屏縣服務團隊到場力挺羅，她說，羅智有情有義，愛國民黨的決心沒有改變過，真正戰場在立法院，所以要讓羅智強當選國民黨主席。

郝龍斌表示，他會用清白和公信力帶領國民黨，擦亮國民黨的招牌，若當黨主席後，藍、白不只要在選舉中合作，更重要的是在地方與中央共組聯合政府，先決條件是由國民黨主導。

國民黨籍屏東縣議長周典論則表示，國民黨最需要的是團結，郝龍斌行政以及黨務歷練都很完整，且從不批評任何人，這種人才能夠讓國民黨團結，帶來希望，他堅定支持郝龍斌，希望黨代表、黨籍公職人員一起為郝龍斌拚出七成得票率。

擔任國民黨屏東縣黨部主委的立委蘇清泉均出席羅智強、郝龍斌的活動，蘇強調，身為主委保持中立，此次屏縣有投票權的黨員約一．八萬人，希望能投出一．一萬張選票。

國民黨主席參選人郝龍斌昨在屏東出席座談會，屏東縣議長周典論一路相陪。（記者羅欣貞攝）

