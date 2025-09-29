國民黨揆 選情激烈》 郝龍斌穩打「陸戰」 鄭麗文羅智強擅場「空戰」

黨內人士認為，羅智強（左2）、鄭麗文、郝龍斌三人的票源多有重疊，競爭激烈。（記者羅欣貞攝）

國民黨主席將於十月十八日改選，共六人完成登記參選，競爭者眾，這六人當中，前立委鄭麗文、立委羅智強、前台北市長郝龍斌的競爭最受矚目。黨內人士昨評估，郝有前中廣董事長趙少康加持，「陸戰」穩紮穩打，現階段選情較被看好；不過，鄭、羅「空戰」實力都不容小覷，且三人票源多有重疊，競爭激烈。

國民黨主席候選人包括鄭麗文、羅智強、前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、郝龍斌與前國大蔡志弘。黨內人士指出，雖然郝龍斌直到最後一刻才登記參選，但他有「戰鬥藍」領袖趙少康、地方勢力的支持，近來也持續聚攏組織票，加固基層支持力量，積極穩住票源。

黨內人士說，羅智強一直長於空戰，今年對抗民進黨大罷免過程中，不遺餘力馳援其他藍委，獲得徐巧芯等年輕藍委的支持，加上他參選黨主席的「團結國民黨，下架賴清德」訴求清楚易懂，最近也加強佈局陸戰，與基層黨員面對面交流闡述理念，深獲黨員的盛讚。

鄭麗文也是來勢洶洶，持續走訪各地爭取支持，並獲得軍系大老夏瀛洲、季麟連，及三三會理事長林伯豐等工商界的肯定，實力不容輕忽。據了解，鄭麗文還將持續拜會商總理事長許舒博等商界重要人士，並持續向藍營各地議長、青年黨代表請益。

黨內人士認為，鄭麗文、羅智強、郝龍斌三人的票源多有重疊，為爭取勝選，除了積極擴大爭取黨員的支持，也要努力守住既有票源，才有機會脫穎而出，最後階段除積極遊走基層，也要在空戰強化網路宣傳，預料會是一場激戰。

此外，傳出前國民黨主席洪秀柱支持郝龍斌參選黨魁，洪昨發聲明澄清，她迄今沒有支持任何特定人選，她的立場一向清楚，凡是堅守九二共識「兩岸同屬一中，謀求兩岸統一」理念的人選，都樂見其成。

