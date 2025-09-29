民進黨創黨39週年 賴致信黨員：人民為先、虛心檢討

民主進步黨昨創黨39週年，民進黨公布兼任黨主席的賴清德總統給黨員的一封信。（民進黨提供）

民主進步黨昨創黨卅九週年，民進黨公布兼任黨主席的賴清德總統給黨員的一封信，以及「回到地方、找回初衷」紀錄片。賴在信中強調，從政黨員都必須謹守「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神，以解決人民問題、照顧人民需求為從政理念，他與全體黨公職會堅定守護民主自由、捍衛國家主權、持續壯大台灣。

「清廉、勤政、愛鄉土」 籲從政黨員謹守創黨精神

賴清德在信中提到，民進黨走過卅九個年頭，承載著一代又一代先進們，為台灣民主所付出的心血，也肩負起許多台灣人民，對民進黨深切期望的重擔。

賴清德說，無論是資深或新進從政黨員同志，都應清楚了解，扛起民進黨這塊招牌，必須謹守「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神，以解決人民問題、照顧人民需求為從政理念，讓每個生活在自由民主的台灣人民，能安居樂業，盡情地追逐夢想。

賴清德表示，請黨員繼續給予民進黨鞭策與指教，「不足之處，我們都會虛心檢討改進」，他與全體黨公職，會延續創黨信念，堅定守護民主自由、捍衛國家主權，持續壯大台灣。

民進黨發言人卓冠廷指出，賴清德以給黨員的一封信，向一代代為台灣民主自由犧牲奉獻的前輩致敬，也向全體黨員致意，民進黨會持續以民生為優先，不忘初衷。他補充，民進黨自花蓮馬太鞍災情以來，持續進駐災區協助，週末也號召百人志工團協助清淤，在第一線與災民同在。

卓冠廷表示，紀錄片透過台中市新榮里長陳宏誌、屏東縣議員梁育慈、桃園市議員魏筠的視角，呈現民進黨在基層扎根服務，堅守創黨精神，同時傳達民進黨邁向中央執政第十年，面對各項艱辛挑戰，仍堅定守護民主自由、捍衛國家主權、用心深耕基層，從中央到地方，民進黨持續檢討改進，要讓人民更相信民進黨。

