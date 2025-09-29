肯定經民連主張 鍾佳濱：先利民、再福國

民進黨團幹事長鍾佳濱認為，「福國利民」的順序也許可以調整，「先利民、再福國；民富則國強，國強則福國。」（資料照）

針對立法院新會期朝野攻防，經濟民主連合智庫召集人賴中強昨呼籲，民進黨團「五一戰隊」不用等行政院提案，只要是對人民有利、可爭取民心的法案，就趕快提案和藍白對打，黨內協調整合是後面的事。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示贊同，認為「福國利民」的順序也許可以調整，「先利民、再福國；民富則國強，國強則福國。」人民支持，國家就可以做更重大的建設。

利民放福國之前 人民有感就會支持國家

對於經民連的主張，鍾佳濱表示：「我持正面肯定。」他說，行政院為強化國家韌性、讓台灣更安全，提出福國的好政策，但人民比較沒有感受到利民這一塊。或許在比重上，要更把利民放在福國之前，人民感受到有利，當然支持，而人民支持，政府就更有力量對國家做更重大的建設，相信這也是民眾所希望的。

鍾舉例，現在領國民年金的民眾，可以說是經濟最弱勢的階層，「我在地方感受很深啊！」他說，領老農津貼有八千元，可是參加國民年金保險的卻領不到四千元，怎麼樣讓這些最弱勢的人可以得到政府預算上的照顧。又或者是說，政府不斷在照顧的包括青年、婦女等，細緻來看，還是有很多可以強化之處。

鍾佳濱認為，利民和福國沒有衝突，只有先後順序之別，或許行政院可以思考一下，過去的政治思考方向是對的，但順序上可以調整。

不過，民進黨團書記長陳培瑜表示，個別委員關注的內容應該都還是會透過法案去運作，沒有一定要等總統或行政院的優先法案。陳說，就像她之前遞補成為立委後，也是先提了「營養午餐專法」，「對我來說，就是我們覺得重要的事情，我們接收到民意了，然後和專家學者團體討論，可以做的通常都會先提啊。」

陳指出，只是在立法院的運作上，有沒有辦法從委員會積極往前推進、召委願不願意排案、有沒有機會往二讀、三讀去討論，甚至針對內容協商。她強調：「後續推進的關鍵才是『眉角』，大家都可以提案，所以我倒覺得沒有太大的問題，不過還是真的很謝謝中強的提醒，給我們底氣！」

