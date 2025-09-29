反制藍白 民團拋台灣民主派四支柱

立法院新會期攻防戰登場，台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強（中）昨提出台灣民主派「多品牌、四支柱」大戰略。（資料照）

集結賴政府、綠委、民團及四本土小黨 多品牌策略爭取支持

立法院新會期攻防戰登場，台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強昨提出台灣民主派「多品牌、四支柱」大戰略，呼籲賴政府、綠委、民團四本土小黨，以多品牌策略，分頭並進，各自爭取台灣人民支持，極大化反「紅藍白政客聯盟」力量。

賴中強說明，台灣民主派應以賴清德政府、民進黨立委、公民團體、四本土小黨（台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟與台灣綠黨）等四支柱，共同撐起台灣民主存續的使命，讓人民理解，切勿因討厭賴清德或討厭民進黨，而葬送台灣民主的存續、葬送自己與台灣的未來。

在政治攻防上，賴表示，今年下半年的政治議題，包含財劃法爭議、中央政府明年度總預算審查、公教人員年金、台美關稅談判衝擊因應、中選會委員同意權及雙重國籍中配可否遞補立委等，台派四支柱應在反對「紅藍白政客聯盟」立場下，各自提出維護台灣人民最大利益的政策方向、立法提案與公民倡議，保持對話溝通，避免惡意攻擊，最後再來整合。

賴中強呼籲，民進黨立院黨團五一戰隊，什麼是對人民有利、可爭取民心的法案，該提案，就趕快提案與藍白對打，不用等賴政府，黨內協調整合是後面的事。

強調福國利民 相輔相成

此外，對於民進黨團幹事長鍾佳濱預告，民進黨團「福國利民」的順序可以調整成，先利民、再福國；民富則國強，國強則福國。賴中強回應，經民連過去在提出去年公民政綱時，就有提出社會安全國家才能安全、青年有希望台灣才有希望，福國利民是相輔相成的，健全台灣的社會安全體制才能鞏固台灣共同體的團結與應對中國滲透。

賴中強也透露，接下來，經民連會扮演更積極角色，並針對「財劃法」、落實就業保險的全面納保、救助型基礎年金、強化薪資協商、窮人銀行等五大議題提出相關草案，也希望有立委能在立法院提出。

