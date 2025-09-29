為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    新聞分析》潛艦舵手 請辭效應待觀察

    2025/09/29 05:30
    黃曙光請辭諮詢委員，賴總統身邊少了重要的軍事幕僚，對海鯤號後續測試以及七艘後續艦的建造期程，已投下變數。（資料照）

    黃曙光請辭諮詢委員，賴總統身邊少了重要的軍事幕僚，對海鯤號後續測試以及七艘後續艦的建造期程，已投下變數。（資料照）

    記者涂鉅旻／特稿

    國安會諮詢委員黃曙光請辭獲准，他參與「潛艦國造」計畫多年，從合約設計到造艦階段皆為重要掌舵者。黃去年先辭去總統府潛艦國造專案小組召集人，今年再辭國安會諮委，等於不再參與潛艦未來事務。對於尚未進入潛航測試階段的「海鯤號」原型艦，以及後續艦的建造工作，勢必增添不確定性。

    海軍官校六十八年班畢業的黃曙光，曾在海虎潛艦、海獅潛艦服役，之後擔任二五六戰隊長、艦指部指揮官、海軍司令、參謀總長等重要軍職，並是我國「潛艦國造」重要推動者，包括處理潛艦原型艦合約設計、細部設計、造艦等作業。黃於二〇二一年六月退伍後，於同年九月出任國安會諮委，兼任總統府潛艦國造專案小組召集人，繼續督導潛艦國造工作，並見證海鯤號潛艦命名、下水與啟動測試。

    不過，當海鯤號潛艦在去年進行泊港測試（HAT）階段時，黃曙光遭受爭議言論批評，他思考後，決定辭去潛艦國造專案小組召集人，並表示請辭是他個人「身心俱疲」，完全與他人無關，更無關任何政治因素，未來仍會以民間人士提供台船、海軍諮詢參考。

    現正進行海測（SAT）的海鯤號潛艦，預計在今年十一月交艦，在此之前勢必通過浮航、潛航與發射操雷等課目，但由於海鯤號迄今僅完成三次海上浮航測試，難度更高的潛航測試等尚未啟動，黃曙光此時再請辭諮詢委員，賴總統身邊少了重要的軍事幕僚，這對海鯤號後續測試以及七艘後續艦的建造期程，已投下變數。

