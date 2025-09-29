海鯤號傳近日將第4次浮航

「國造潛艦」推手黃曙光，因家庭因素請辭國家安全會議諮詢委員，賴總統勉予同意。上圖為海鯤號第三次海測。（台船提供）

國安會諮詢委員黃曙光請辭獲准，外界關切是否影響潛艦海鯤號的海測及交艦進度。對此，台船雖未公布或證實潛艦海鯤號出港海測的日期，但已傳出海鯤號預計近日將出港進行第四次浮航，似乎沒有受到黃請辭的影響。

針對黃曙光請辭後，是否還會投入潛艦國造相關工作，台船公司昨表示，從未聘任黃任何職務，包括董事或顧問等，也無法說明未來是否聘任黃曙光協助潛艦海鯤號相關事宜。

11月交艦 台船：按部就班 盡量趕

另外，成功大學系統及船舶機電工程學系副教授兼系主任陳政宏於九月五日接任台船董事長，十七日在台北向媒體表示，海鯤號的時程「我們盡量趕」，但要按部就班，確保功能可達到標準，再進行潛航等測試，先做淺水測試，再做深海測試，也會發射操雷。雖然時程上還會面臨海況等變數，針對合約訂定的十一月交艦，會盡量避免被罰款。

陳政宏另在媒體專訪中指出，海鯤號將要進入潛航測試階段，安全非常重要，必須確保潛航的安全、功能、性能條件都能滿足，才會進行潛航測試，雖然有預計的時間安排，但也要跟海軍的配合、天候狀況等等。

陳政宏在訪談中強調，未來兩個月內，希望從淺水潛航開始測試，「深度的確切數字不能講」，「五十公尺、兩百公尺是外傳、卻算合理推測，不會差太遠」，但會增加「潛望鏡深度」，也就是剛好可露出潛望鏡的深度，以及一些典型的、常用到的不同類型深度都會測試。

