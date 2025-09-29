潛艦國造已逐步上軌道》黃曙光請辭國安會諮委 賴勉予同意

「國造潛艦」推手黃曙光，因家庭因素請辭國家安全會議諮詢委員，賴總統勉予同意。（資料照）

潛艦國造重要推手、國安會諮委黃曙光，因家庭因素，向總統請辭國安會諮詢委員一職，賴清德總統幾經慰留，最後勉予同意，賴總統也對黃曙光協助讓這項「不可能的任務」步上軌道，表達衷心感謝。

我國二〇一六年啟動潛艦國造的「海昌計畫」，原型艦「海鯤號」於前年九月廿八日命名與亮相。曾任海軍司令與參謀總長的黃曙光於任內扮演關鍵角色，黃之後接任國安會諮委暨總統府潛艦國造專案小組召集人，繼續推動本案。

去年辭潛艦國造召集人

潛艦國造推動不易，各方攻訐也隨之而來。去年四月黃向時任總統蔡英文請辭潛艦國造召集人及國安會諮委，並聲明原因為身心俱疲，無關任何政治因素，但也提及過去七、八年間承受不實指控與嚴重毀謗、攻訐，更無法容忍有心人士，破壞國防戰力的提升，打擊詆譭軍人名譽與士氣。

由於接續的賴清德政府仍借重用黃的長才督導全案，黃曙光暫時留任國安會諮委。但黃近來再因家庭因素請辭。據透露，海昌計畫現已回歸海軍，黃受賴總統請託協助一年後，考量造艦作業已逐步上軌道，因而決定在階段性任務完成情況下請辭國安會諮委。

總統府發言人郭雅慧昨表示，賴總統肯定黃曙光諮委為國家安全與國防建設奉獻心力，近年來肩負推動潛艦國造的艱鉅任務，帶領團隊克服萬難，成功完成首艘潛艦的建造，為台灣防衛自主寫下重要里程碑，後續工作順利步上軌道，總統表達衷心感謝。

外界關注對潛艦國造後續的影響。民進黨立委林楚茵受訪認為，黃曙光不是在潛艦國造起步階段或做到一半時請辭，相信黃已經完成階段性任務，接下來後續包括後續艦的預算、產業鏈供給等，希望能順利推動。

專家：黃助取得紅區裝備

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，潛艦從籌獲到設計，都是由海發中心與台船進行，基本上是由專業工程師負責，但黃曙光可說是「國之大將」，潛艦若沒有黃的籌劃，可能目前還是紙上談兵。

蘇紫雲說，黃曙光最大的貢獻是突破外交困境，奔走各個重要國家，幫助海軍籌獲潛艦國造所需的「紅區」裝備，歐洲、東北亞、美國都提供了一些潛艦的技術裝備支援。

