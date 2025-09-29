雙城論壇延期》官員：未達統戰成果 北京暫喊卡

雙城論壇延期不在9月舉行，台北市政府與上海市政府原定簽署兩項MOU，驚爆有仲介台灣人赴中工作的違法內容。。圖為2023年台北市長蔣萬安出席在上海舉行的雙城論壇。（中央社資料照）

原訂九月舉行的雙城論壇確定延期，台北市政府與上海市政府規劃簽署兩項MOU，驚爆有仲介台灣人赴中工作的違法內容。知情官員昨透露，原本的MOU涉違反兩岸條例第卅四、卅五條，主管機關有要求修正，因修改後內容非中共所要，加上台北市長蔣萬安不願講九二共識，中共官方遂延期喊卡雙城論壇。

原要簽MOU 涉違兩岸條例

熟稔中共統戰的官員指出，在中國的台商也很關心這次雙城論壇突然臨時延期，有人向北京當局打聽消息，得知蔣萬安「愛惜羽毛」不願在雙城論壇講九二共識。而且我方後續修正後的MOU版本，並不是中共所要內容，中共當局便將論壇喊卡。

請繼續往下閱讀...

中方不滿蔣只想宣傳自己

官員談及，政府審查MOU內容時，主管機關勞動部發現有違反兩岸人民關係條例，九月十九日要求北市府修改MOU內容，北市府是沒有意見的，顯然這份MOU不是北市要推的，而是中共想要推的，北市府是有MOU就好。

官員直指，MOU有違反兩岸條例第卅四、卅五條，例如幫忙仲介、宣傳，我方都把它拿掉。針對尚未開放部分，雖是職業訓練培訓，但裡面涉及許多的「就業服務」，是我國未對中國開放的，你怎麼可以仲介台灣人去對岸工作就業，這種MOU內容一定得刪掉。

官員分析，從中共的角度，蔣萬安這次率團來上海，如果沒有要講兩岸都是中國人、九二共識或兩岸一家親，在MOU上又沒有讓步，只是簽署一些被我方拿掉的內容，並沒有辦法滿足需求。從北市府角度，參加雙城論壇只是要宣傳蔣萬安魅力，累積其政治資本。但對中國來講，蔣萬安不講九二共識的政治前提，也不學柯文哲講兩岸一家親，只是來上海展現個人魅力，試問中共統戰成果在哪裡？MOU又被修成這樣，那就乾脆先不要辦。

「中共辦雙城論壇不是為了推銷宣傳蔣萬安！」官員說，台北市政府當然審慎保守處理爭議，也非常愛惜蔣萬安的羽毛，MOU只是其中一項因素，但不是延期的真正原因，對中共而言，辦雙城論壇在對台統戰上是一定要得分或有成果，就算不簽MOU，至少也要講兩岸一家親、兩岸都是中國人，所以這裡面有台北和上海之間溝通的問題，但不要將延期舉行都推給陸委會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法