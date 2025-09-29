美媒：中國施壓美國表態反對台獨

《華爾街日報》獨家揭露了中國國家主席習近平，為實現其「中國夢」的終極野心，正精心策劃一場針對美國川普政府的重大外交交易。（美聯社資料照）

在美中關係因TikTok交易案解凍、雙方高層互動回溫之際，《華爾街日報》廿七日揭露，中國國家主席習近平正鎖定其終極目標：誘使華府改變對台政策，以達到孤立台灣的戰略目的。知情人士透露，習近平正盤算利用美國總統川普渴望達成經濟協議的心理，施壓美方正式表態「反對」台灣獨立。

將台灣納入控制，始終是習近平「中國夢」的核心。如今，他已不再滿足於美國拜登政府時期「不支持」（does not support）台灣獨立的立場。對北京而言，「不支持」與「反對」（opposes）之間，不僅是文字遊戲，而是具有天壤之別的政治意涵。「不支持」代表美國保持中立，而「反對」則意味著美國將主動與北京站在同一陣線，共同對抗台灣主權。這將是美國「一個中國政策」自戰略模糊以來最重大的倒退。

報導指出，習近平相信，可以從被北京認為急於尋求經濟協議的川普身上，誘使美國在台灣問題上轉向。前歐巴馬政府國安高層、現任喬治城大學教授麥艾文分析：「離間華府與台北的關係，是北京處理台灣問題的『聖杯』（終極目標）。這將削弱台灣的信心，並增加北京對台北的籌碼。」他認為，習近平很可能視接下來與川普的互動，為分化美台關係的最佳機會。

儘管川普政府的官方立場仍是「反對任何一方單方面改變現狀」，但近期的行動已引發華府與台北的憂慮。川普政府不僅延遲了部分對台軍援，更拒絕了台灣總統賴清德在出訪拉丁美洲時的過境美國申請，導致賴總統最終取消行程。這些舉動，已讓外界質疑川普政府是否正將「與中國達成貿易協議」的優先級，置於「支持台灣」之上。

面對北京的步步進逼，華府智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻警告：「美國對台政策的任何改變都不會一蹴可幾。中國將會持續且重複地推動其立場，以便步步為營，並在此過程中，逐步動搖台灣對美國承諾的信心。」

