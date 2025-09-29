華沙安全論壇》王毅才去 林佳龍訪波蘭有平衡效果

外交部長林佳龍受邀參與「華沙安全論壇」，學者期待能有效平衡中國外長王毅日前訪問波蘭一事。圖為林佳龍（右四）日前訪歐宴請奧地利議員。（資料照，外交部提供）

學者：我現役將領也出席 總體外交空間突破

波蘭智庫「卡斯米爾波拉斯基基金會」（CPF）舉辦的「華沙安全論壇」於本月廿九日至三十日登場，我國外交部長林佳龍與國防部情次室次長謝日升皆受邀與會。國策院執行長王宏仁昨日分析，林佳龍於波蘭出席華沙安全論壇較有象徵意義，期待林此行能有效平衡中國外長王毅日前訪問波蘭一事，並凸顯台灣及波蘭在面對中俄灰色地帶襲擾的相同性。

請繼續往下閱讀...

凸顯台波面對中俄灰帶襲擾相同性

王宏仁認為，波蘭向我國大量購買無人機零件，與我國經貿關係較好，給予台灣很大的支持；民進黨立委、台灣與波蘭國會友好協會會長林楚茵也說，波蘭近幾年非常支持台灣，能感受到波蘭在中國壓力下對台灣國際參與的支持，因此相較於林佳龍本月十日開始的十天訪歐行程，她認為，波蘭更願意讓林佳龍在出發前就公開訪問行程。

與林佳龍以往強調經貿、文化的訪問行程相比，王宏仁認為，本次林訪問波蘭擬出席相對敏感華沙安全論壇，較有象徵意義，期待林佳龍本次波蘭行能達到平衡中國外長王毅日前訪問波蘭的效果，針對俄羅斯無人機入侵波蘭一事做重要宣示，凸顯台灣面對中國、波蘭面對俄羅斯灰色地帶襲擾的相同性。

事實上，與過往前外交部長吳釗燮多以密訪形式出訪理念相近國家相比，林佳龍常在訪問期間就公開出訪消息。林楚茵認為，除了時空背景不同、歐洲等國挺台力道不同之外，每次出訪所涉活動、會議皆不同，有些本就不適合公開，如今林佳龍還要面對外交部媒宣費被立法院砍光，難以進行國際宣傳，必須自己上陣擔任代言人、宣傳大使的狀況，今年度的歐洲文化年相關活動便是一例。

王宏仁指出，林佳龍的外交策略強調總合外交，實際以務實、低調的方式，著重經貿上的合作，突破中共在外交上可能的抗議與阻撓，「是好的方向」，不僅親赴現場替我國外交人員打氣，也代表國家與國外政要就貿易、經貿領域交流及接洽。

針對今年華沙安全論壇邀請國防部情次室次長謝日升與談。王宏仁指出，灰色地帶襲擾等非傳統安全經驗是近幾年華沙安全論壇的重點，論壇方面也相當好奇台灣如何處理中國的襲擾，以及如何合作預防。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，這代表台海的地緣位置與俄羅斯的侵略，讓歐洲國家對台海安全問題感同身受，林佳龍以外長身份參與華沙安全論壇應以平常心看待，謝日升的受邀則是改變了以往都是由國防院等軍方智庫出席論壇的做法，改由現役高階將領參與，代表軍事、外交現在的雙線作業，構成了總體的外交空間突破。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法