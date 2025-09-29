華沙安全論壇 受邀與會 外長、國防部情報次長 同訪波蘭

國防部情報參謀次長室次長謝日升中將，受邀出席華沙安全論壇。（資料照﹜

第十二屆華沙安全論壇將於本月廿九日、三十日舉辦。外交部指出，外交部長林佳龍廿七日率團訪問波蘭，將於華沙安全論壇發表演說。根據議程，國防部情報參謀次長室次長謝日升中將也將出席論壇，於三十日的論壇場次中與談。

外交部說明，林佳龍將於華沙安全論壇以「再造全球民主供應鏈」（Reinvention of Global Democratic Supply Chain）為題發表演說。

林佳龍將發表演說 推動台歐合作

林佳龍日前剛走訪捷克、義大利以及奧地利等歐洲多國，再度赴歐，他透過社群媒體表示，期許未來可以推動更加緊密的台歐合作，透過台灣產業卓越的科技力、製造力與靈活性，在美中競逐的大格局下，協助歐洲實現再工業化的目標，以維護現行以規則為基礎的國際秩序。

林還說，期待藉此機會與歐洲友人深入交流，讓歐洲看見台灣的重要性，運用智庫外交的力量，為台灣拓展更多國際空間，並期許未來推動更緊密的台歐合作。

外交部表示，林佳龍此行也將與歐洲友人互動與交流，分享我國民主、和平及繁榮價值，深化台灣國際連結，落實推動「總合外交」政策。

謝日升中將 與美國退將同台與談

國防部情次室次長謝日升則將在三十日論壇的「智慧、密集、防衛：歐洲戰略基礎建設的亞洲洞察」場次中，與美國退役海軍少將蒙哥馬利，以及前北約歐洲盟軍最高統帥、美國空軍退將布里德羅佛同台與談。

外交部長林佳龍廿七日率團訪問波蘭，將於華沙安全論壇發表演說。（資料照）

