蔣萬安鴨子划水 布局連任》北市區長大搬風 傳推「蔣家軍」參選

明年就要舉行地方九合一選舉，台北市長蔣萬安也要力拚第二屆任期，更傳出將推「蔣家軍」參選議員。曾任北市府副發言人的副市長林奕華辦公室主任郭音蘭，十月就要從市府離職，被視為是蔣家軍開路先鋒。郭音蘭回應，一切都還在評估當中，先以完成碩士學位為短期目標。

郭音蘭︰仍在評估中

郭音蘭是台北市副市長林奕華多年幕僚，從國會一路跟隨至北市府，先後擔任台北市副發言人、雙北世界壯年運動會發言人等職務，現任林奕華副市長辦公室主任。

不過，郭音蘭十月就要離職，近期也傳出可能投入明年議員選戰，目標卻不是過去林奕華深耕的大安、文山選區，根本原因在於大安文山區流動幾乎卡住，光是現任議員就已經爆滿，不利於新人參選。因此，傳郭音蘭可能將目光轉往松山、信義區，接棒立委徐巧芯的空缺。對此，郭音蘭表示，選舉與否或選哪區，目前都在評估中未有定案，首要目標是完成論文取得碩士學位。

此外，北市區長人事九月大搬風，其中萬華、中正、士林等幾區區長上任都僅一年多，就被輪替到其他行政區，引發各界質疑為二〇二六年的選舉鋪路。

知情人士表示，蔣萬安對於區長非常重視，認為區長是小型政府，包含重大災情、市政重要宣導活動，區長要在第一線傳遞資訊給里民。蔣萬安擔任立委的選區是北松山、中山，因此他應該會特別重視，二〇二二年市長選舉時，北市十二行政區蔣萬安只輸掉大同區，加上大同區廿五個里的里長沒有一席是國民黨籍，推測該區也會是蔣萬安重點布局的一區。

