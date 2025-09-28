星期專論》美台關係是否偏離軌道？

台灣民選領袖如果認為強化與美國的關係符合台灣利益，他們或許需要重新調整策略，使其更貼近美國當前的方針與優先事項。（路透檔案照）

◎何瑞恩（Ryan Hass）

最近幾個月來，賴清德總統一連遭遇三重挫折。台灣和美國的貿易談判目前仍無定論，賴總統的出訪行程未能獲准過境紐約市，民進黨推動罷免國民黨立委的行動，也宣告失敗。除此之外，台灣還擔心川普與習近平今年秋天的會晤，可能為台灣帶來不利的結果，例如美國可能會調整長期以來的兩岸政策，朝向更貼近北京偏好的議題框架。

對美關係 台灣仍保有主動性

對台灣領導階層而言，當前是充滿挑戰的時刻。儘管如此，台灣仍保有相當大的主動性，能夠塑造自身的未來及與美國的關係。然而，要有效達成這一點，台灣或許必須接受幾個令人不太舒服的現實。

首先，台灣的領導階層必須意識到，大陸委員會主委邱垂正九月十二日在華盛頓發表的公開演說，並未切中要點。邱垂正在演說中確實提出幾個重要觀點，他有效地闡述了中國對台灣構成的全方位威脅，也恰如其分地凸顯了台灣對美國及全球科技進步所扮演的關鍵角色。值得稱許的還包括他要求北京言行一致。邱垂正令人信服地主張，如果北京希望在國際上被視為和平與對話的推動者，就應該從與台北領導者直接接觸開始，共同處理台海兩岸面臨的挑戰，例如「共同打擊犯罪、對抗疫病與極端氣候」。

「骨牌效應」警告 川普不想聽

然而，邱垂正演說的不足之處在於，沒有察覺到華盛頓的政策環境已經改變。川普及其執政團隊不會被「民主對抗專制」，或「維護以規則為基礎的國際秩序」這類論點打動。在全球另外兩個衝突熱點（烏克蘭與中東）已陷入戰火的情況下，川普團隊寄望台北能夠務實、負責地維護台灣海峽的和平與穩定。他們不想聽到台灣危機可能引發「骨牌效應」（domino effect），進而威脅到美國本土之類的公開警告。

所謂「骨牌理論」（domino theory），是一種已經被廣泛否定的論點，用來為美國當年介入越南戰爭辯護，而那段歷史被視為美國蒙羞的一頁。越戰正好提供了一個研究案例，說明這種戰略恫嚇如何導致美國的軍事失敗，而川普厭惡這樣的結果，並矢言絕不重蹈覆轍。邱垂正將台灣與這種曾使美國陷入血腥泥沼的邏輯連結，顯得過於短視。

川普對「骨牌」沒有興趣。他明確希望讓美國避免與中國爆發戰爭，而且已經向美國人民保證會做到這一點。在這樣的背景下，倘若台灣領導階層持續在美國挑動有關強權戰爭的討論，就有可能暴露出台灣與川普政府不同調。這類辯論最好還是留給美國政治人物與名嘴來進行。

貿易協議 美方盼台現在就敲定

無論公平與否，如果台灣領導者希望在當前的華盛頓營造有利的正能量，就應該少花一點時間去嚇唬美國人，多投入一些心力將台灣塑造為推進美國國家目標不可或缺的參與者。

對台灣而言，最重要的關鍵指標，就是能否與美國達成一項貿易協議。台北的一些官員和專家認為，川普政府可能會等到他與中國國家主席習近平會晤之後，才願意與台灣敲定協議。按照這種邏輯，川普不會希望他與北京的談判，受到與台灣談成貿易協議的影響。因此，台北應該保持耐心，暫緩做出更多讓步，等待時機成熟再完成談判。

然而，川普政府成員的期待，正好與此背道而馳。他們希望台灣的談判代表展現急迫感與嚴肅態度，現在就商訂新的協議，而不是擱置談判、延宕進程，甚至坐視問題惡化。美國與日本、南韓的協議，提供了可堪對照的案例。在談判過程中，日本和南韓領袖都承擔了政治風險，在市場開放方面做出讓步，還宣布了大規模投資美國的新計畫。

例如，日本在增加稻米進口配額上展現彈性，南韓則在擴大進口美國牛肉、豬肉與穀物方面，做出艱難的妥協。在投資方面，日本承諾在戰略性產業投資五五〇〇億美元，南韓則宣布將在美國資產與基礎設施領域，投資三五〇〇億美元。不過，美國最近在喬治亞州針對一家大型南韓電池工廠，採取魯莽的移民突襲行動，可能會對這些投資造成不利的影響。台灣最近宣布，未來四年將依照自身市場需求，向美國採購一〇〇億美元的農產品，正是一個聰明且適時的舉措。

拜登PDA軍援台灣 川普無意比照

此外，美國官員似乎也渴望看到台灣推動新一輪軍購計畫，將資金投注於新的不對稱防禦能力，例如無人機、飛彈與感測器等。據報導，川普無意比照前朝政府，透過「總統撥款權」（PDA）移交軍備，他希望台灣為自己的安全買單。雖然川普團隊知道台灣的政局相當複雜，但並未特別寄予同情。他們感受到必須加強嚇阻中國的急迫性，而且認為台灣也應該朝此方向努力。

這些安排或許讓人覺得不盡公允，也確實與以往不同。川普政府不像拜登政府，將盟友與夥伴視為理所當然的美好事物。他們不會將這個世界看作民主與專制的對抗，也不會抱持開明的長遠視野來培養善意，推動彼此關切的議程，以深化夥伴關係。川普團隊引以為傲的，是他們強硬務實的交易作風。

台須調整策略 貼近華府優先事項

台灣的民選領袖最清楚如何界定與推進台灣的利益。如果他們認為，強化與美國的關係符合台灣利益，他們或許需要重新調整策略，使其更貼近美國當前的方針與優先事項。

（作者何瑞恩為美國智庫布魯金斯研究所資深研究員、中國中心主任、辜振甫暨辜嚴倬雲台灣研究講座；國際新聞中心陳泓達譯）

