前外交部長程建人逝世 享壽86歲

前外交部長程建人辭世，享壽八十六歲。（資料照）

前外交部長程建人廿六日辭世，享壽八十六歲。其外交職涯橫跨退出聯合國、美台斷交，也歷經台灣首次政黨輪替，雖身為國民黨員，卻在首次政黨輪替後同樣獲得重用。他始終堅持「國家利益至上」，樹立外交官超越黨派、效忠國家的典範。

國民黨員出任扁駐美代表

樹立外交官效忠國家典範

外交部長林佳龍昨向程建人家屬表達誠摯哀悼。外交部表示，程是傑出的資深外交官，歷經台美關係動盪飄搖的年代，仍然堅守外交官以國家利益為優先的理念，維繫關鍵台美雙邊關係的溝通管道，其外交成就實令外交部同仁懷念。

程建人一九六七年進入外交部服務，一九九三年至一九九六年間擔任國民黨不分區立委。李登輝總統執政末期，他先出任新聞局長，一九九九年接掌外交部。翌年台灣史上首次政黨輪替，當國民黨內部敗選氣氛瀰漫、風聲鶴唳之際，程建人以「看守外長」身分召開外交政策說明會，向駐台使節傳達新政府將信守援外承諾、延續外交政策的重要訊息，為台灣穩定並維繫國際關係，卻引起黨內高層不滿。

前總統陳水扁就職後，程建人出任駐美代表，曾引起藍營對他「叛黨求官」的批評；然而程建人多次強調，「外交官須為國家服務，不應有政黨之分」。二〇〇四年陳水扁推動防禦性公投，美方多次公開反對，程建人同年五月堅辭獲准。

