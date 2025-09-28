為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    前外交部長程建人逝世 享壽86歲

    2025/09/28 05:30 記者方瑋立／台北報導
    前外交部長程建人辭世，享壽八十六歲。（資料照）

    前外交部長程建人辭世，享壽八十六歲。（資料照）

    前外交部長程建人廿六日辭世，享壽八十六歲。其外交職涯橫跨退出聯合國、美台斷交，也歷經台灣首次政黨輪替，雖身為國民黨員，卻在首次政黨輪替後同樣獲得重用。他始終堅持「國家利益至上」，樹立外交官超越黨派、效忠國家的典範。

    國民黨員出任扁駐美代表

    樹立外交官效忠國家典範

    外交部長林佳龍昨向程建人家屬表達誠摯哀悼。外交部表示，程是傑出的資深外交官，歷經台美關係動盪飄搖的年代，仍然堅守外交官以國家利益為優先的理念，維繫關鍵台美雙邊關係的溝通管道，其外交成就實令外交部同仁懷念。

    程建人一九六七年進入外交部服務，一九九三年至一九九六年間擔任國民黨不分區立委。李登輝總統執政末期，他先出任新聞局長，一九九九年接掌外交部。翌年台灣史上首次政黨輪替，當國民黨內部敗選氣氛瀰漫、風聲鶴唳之際，程建人以「看守外長」身分召開外交政策說明會，向駐台使節傳達新政府將信守援外承諾、延續外交政策的重要訊息，為台灣穩定並維繫國際關係，卻引起黨內高層不滿。

    前總統陳水扁就職後，程建人出任駐美代表，曾引起藍營對他「叛黨求官」的批評；然而程建人多次強調，「外交官須為國家服務，不應有政黨之分」。二〇〇四年陳水扁推動防禦性公投，美方多次公開反對，程建人同年五月堅辭獲准。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播