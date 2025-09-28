人物特寫》張俊雄 沒有聲音的天王

第一位民進黨籍行政院長的張俊雄辭世，象徵叱吒風雲的「美麗島律師世代」逐漸退出江湖、走入歷史。 （資料照）

記者陳杉榮／特稿

民進黨組黨十人秘密小組成員，第一位民進黨籍行政院長的張俊雄辭世，象徵叱吒風雲的「美麗島律師世代」逐漸退出江湖、走入歷史。張俊雄出身美麗島事件辯護律師，參與民進黨艱鉅創黨過程，一九八三年起連六任立委，二千年出任「水蓮配」競選總幹事，在陳水扁主政的四大天王年代，他被形容是「不是天王的天王」、「不稱元老的元老」，份量比誰都足，地位不可搖撼。

張俊雄的政治資歷完整，除了是資深立委，又當過總統府秘書長、行政院副院長、行政院長、民進黨秘書長、海基會董事長。卸任公職後，相繼獲蔡英文總統和賴清德總統聘為總統府資政。一九八四年就任立委後，張俊雄問政普遍獲得國民黨的尊重。後來參與一九八六年民進黨創黨，一九九一年因為抗議主持院會議事不公，掌摑立法院長梁肅戎，受到矚目和批判，一九九四年參與首任高雄市長民選，敗於吳敦義手下。

公元二千年陳水扁參選總統，張俊雄出任「水蓮配」競選總幹事，台灣從未出現過政黨輪替，宋楚瑜聲勢如日中天，起初阿扁的選情不被看好，做為總幹事，張俊雄尋求非綠營支持，不時看人臉色，這段過程，如人飲水，冷暖自知。

阿扁當選總統後，張俊雄出任總統府秘書長，首任行政院長唐飛不久因理念不和辭職，張俊雄接任行政院長，成為台灣史上第一位民進黨籍的閣揆。他上任不久，宣布停建核四，引發強烈反彈，被立法院列為「不受歡迎人物」，拒絕他到國會報告備詢，也創下閣揆先例。

在呂秀蓮、謝長廷、蘇貞昌、游錫堃稱為民進黨「四大天王」的年代，張俊雄一直是阿扁倚重的對象，個性溫和的他，從未被列為天王，但包括考試院長、監察院長和立法院長，他都曾是阿扁的口袋人選。二〇〇四年阿扁在「二顆子彈」事件後驚險連任，曾任閣揆的張是轉任國會議長的不二人選，未料第六屆立委選舉，泛藍維持過半局面，時任民進黨秘書長的張俊雄立即為敗選負責，請辭秘書長。二〇〇五年前海基會董事長辜振甫辭世，阿扁任命他為海基會董事長，做兩岸的「白手套」，他曾多次和阿扁談到，他的民進黨的背景鮮明，適合這個職務嗎？

二〇〇七年蘇貞昌請辭行政院長，陳水扁任命張俊雄回鍋擔任行政院長，他又創了紀錄，繼陳誠之後，兩度擔任閣揆。直到二〇〇八年，隨著陳水扁卸任總統，他也退出政壇。張為人溫文有禮，晚年偶爾參與助講活動，不改謙和的個性，這位沒有聲音的天王離去，令人懷念。

前行政院長張俊雄九月中旬曾為賴瑞隆站台，成為他最後一回公開露面。（賴瑞隆服務處提供）

