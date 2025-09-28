前行政院長張俊雄辭世 賴清德哀悼

總統府資政、前行政院長張俊雄昨天辭世，享壽八十七歲。總統賴清德聞訊深表哀悼，並向家屬致上誠摯慰問。（資料照）

享壽87歲 陳水扁、蔡英文、卓榮泰相繼表達悼念之意

總統府資政、前行政院長張俊雄昨天辭世，享壽八十七歲。總統賴清德聞訊深表哀悼，並向家屬致上誠摯慰問與關懷；賴也肯定張畢生投入台灣民主與人權領域奉獻，長年關懷社會弱勢，實為國人典範。前總統陳水扁和蔡英文、行政院長卓榮泰也相繼表達哀悼之意。

賴：張對民主人權弱勢奉獻實為典範

回顧張俊雄生涯，賴總統表示，張曾參與美麗島事件辯護工作，展現捍衛自由、人權與法治的堅定信念；長期從政服務，歷任立委、總統府秘書長、行政院副院長與行政院院長，並出任海基會董事長，任內推動多項政務，代表台灣深化對外交流，貢獻卓著。

賴總統說，張俊雄卸任後持續投身公共與公益事務，民眾將永遠銘記張對台灣民主深化、法治人權及公共治理的重要貢獻，已請相關單位就治喪事宜提供必要協助，並向家屬表達最高敬意與真摯慰問。

扁感謝廢四年條款 讓他能參選總統

前總統陳水扁則說，張俊雄是扁政府首任總統府秘書長，對台灣第一次政黨輪替、政權和平轉移貢獻良多，也是首位民進黨籍閣揆，且前後兩任閣揆，對台灣的經濟發展立下汗馬功勞。陳並感謝張俊雄提案取消民進黨「四年條款」，讓自己有緣參選二〇〇〇年總統大選；但非常抱歉，二〇〇四年沒能贏得國會過半席次，好讓張變國會議長。

前總統蔡英文憶及，張俊雄是她在陸委會時期的長官，行事穩健、風格低調，也時常給予指導；張堅信「民主不是天上掉下來的禮物」，其一生不僅是民主運動的參與者，更是實踐者，身影將永遠留在台灣民主的歷史裡。

總統府資政、前行政院長張俊雄昨天辭世，享壽八十七歲。總統賴清德聞訊深表哀悼，並向家屬致上誠摯慰問與關懷。圖為二〇二三年九月二十七日「民主進步黨三十七週年黨慶創黨先進聯誼餐會」，黨主席賴清德致贈紀念品予張俊雄等創黨元老。 （資料照）

