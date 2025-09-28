為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    無人載具正夯 海軍獵雷任務朝無人化發展

    2025/09/28 05:30 記者方瑋立／台北報導
    隨著無人載具成為現代防衛顯學，國軍獵雷任務也正朝無人化發展。圖為海軍192艦隊永豐級獵雷艦「永嘉軍艦」（MHC-1302）實施PB3獵雷載具收放操演。（資料照）

    台灣四面環海，更是亞洲航運樞紐，中國若以低成本水雷封鎖台灣，將是極具威脅的作戰手段。隨著無人載具成為現代防衛顯學，國軍獵雷任務也正朝無人化發展。我國海軍目前僅有永豐級、永靖級等六艘獵雷艦負責台海除雷，學者與軍方人士均指出，在人力有限、裝備老舊情況下，以無人獵雷載具及載台強化「偵、掃、獵」任務，並以無人僚艦概念將獵雷艦改造為無人載具「母艦」，是國軍必須加速推動的方向。

    無人僚艦概念 改造成「母艦」

    海軍現役四艘德製永豐級、二艘美製永靖級均隸屬一九二艦隊，駐地左營軍港。永豐級於一九九一年成軍，至今已逾三十年，艦上裝備逐漸老化。永豐級獵雷艦當年因國際軍售受阻，由中油公司以「多功能近岸船」名義向西德訂購，官兵甚至一度著中油制服掩護，返台路線刻意繞行巴拿馬。

    永豐級全艦以木材與玻璃纖維建造，並搭配鋁合金上層結構，以降低磁性與噪音干擾。艦上核心裝備是俗稱「企鵝」的PB三水中處理器，重逾一一〇〇公斤，可攜帶二枚重達一二五公斤爆破彈，或改裝大型剪具剪斷繫留雷。

    國防院副研究員舒孝煌指出，考量軍中人力有限，無人化獵雷系統是必然趨勢，建議透過新型船艦搭載無人載具，降低人員風險。國防院所長蘇紫雲也主張，以「無人僚艦」概念將獵雷艦改造為無人載具母艦，攜帶多具遙控或自主獵雷載具，大幅提升作業效率。

    海軍二〇二二年曾表示，將籌建無人獵雷載具及載台以強化水雷反制，國防部軍備局並規劃在二〇二六年前完成「水下無人獵雷方案開發」研究計畫，近期保修指揮部也斥資二千萬元採購水下無人載具。蘇紫雲強調，隨著電子元件技術進步，無人載具不再受限光纖控制，續航力與聲納解析度大幅提升，國內遊艇業者熟稔玻璃纖維船體製造，搭配外購獵雷系統即可加速籌獲。

    蘇也指出，反潛直升機雖未具備直接獵雷能力，但搭載藍光雷射莢艙或聲納，也能在獵雷任務中發揮輔助效果。

