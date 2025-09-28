為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    聯大總辯論》聖文森總理：聯合國拒台至為荒謬

    2025/09/28 記者方瑋立／台北報導
    聯合國大會總辯論第4天，聖文森及格瑞那丁總理龔薩福批聯合國體系的國際組織，長期排除具2300萬人民的民主台灣，「至為荒謬」。（圖取自UN官方頻道）

    聯合國大會總辯論第4天，聖文森及格瑞那丁總理龔薩福批聯合國體系的國際組織，長期排除具2300萬人民的民主台灣，「至為荒謬」。（圖取自UN官方頻道）

    聯合國大會總辯論昨進入第四天，友邦聖文森、貝里斯、吐瓦魯相繼發言挺台。聖文森總理龔薩福直言，台灣是一個擁有二千三百萬人民的國家，具有正常運作且期望自決的民主政體，是一片和平且充滿創造力的土地，卻仍長期無法以適當方式參加衛生、氣候變遷、民航、警政等全球機制，「至為荒謬」。他懇切呼籲國際社會維繫台海永續和平，並讓台灣參與聯合國各項專門機構。

    貝里斯 吐瓦魯：不該遺漏任何人

    貝里斯總理布里仙紐也指出，要實現「不遺漏任何人」的宏願，需要納入所有人，但聯合國至今仍排除了一個關鍵成員，那就是台灣人民。他強調，台灣是一個蓬勃發展的民主國家，在高科技創新、半導體、人工智慧、生物科技及再生能源等領域領導全球，這些產業對全球供應鏈安全與永續發展至關重要。台灣透過先進技術協助各國夥伴，已對永續發展目標（SDGs）的達成作出貢獻，聯合國須尋求適當方式，認可台灣是不可或缺的合作夥伴。

    吐瓦魯總理戴斐立同樣表達深切遺憾，批評聯合國長期且持續將中華民國台灣排拒於體系之外。他指出，台灣是吐瓦魯長期且可靠的發展夥伴，持續展現對國際合作的承諾，並在廣泛發展領域做出有意義的貢獻。他進一步強調，聯合國大會第二七五八號決議並未排除台灣有意義地參與聯合國體系，呼籲接納台灣加入聯合國及其專門機構成為會員，落實「不遺漏任何人」的原則。

