新會期攻防》藍：對卓不抱期望 該監督就監督

立法院上會期經歷大罷免，國會朝野衝突加劇，行政院長卓榮泰卅日將赴立法院備詢。對於國民黨團未來要如何處理國會運作與朝野互動，國民黨團書記長羅智強直言，民進黨政府從藉由花蓮災情搞政治鬥爭，到拒編軍人加薪、退休警消相關預算，國民黨團對卓榮泰不抱任何期望，「該怎麼監督就怎麼監督」。

羅智強表示，國民黨永遠站在災民這一邊、站在人民的這一邊，請卓榮泰好好反省，只鬥爭不做事，對得起台灣人民嗎？

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，立法院經過三個會期，尤其上個會期是史上最累的，藍綠白都蠻累的。未來要如何運作互動，國民黨團要和民眾黨團討論，兩邊獲得共識後，一致針對明年中央政府總預算和重要法案做推敲，大家整合版本，決定在什麼時間點去通過。黨團沒有做任何決定，要先協調溝通之後才會去做決定。

不具名國民黨立委說，沒什麼好互動的，卓榮泰和賴清德在總預算上耍白痴，哪有人總預算會砍到每個縣市至少砍百分之六十以上，「這不就是逼著在野黨、國會一定要跟你硬幹？高雄、台南被砍都不敢講話嗎？」但賴政府就是完全焦土，讓每個地方首長都不好做事。

該立委表示，大罷免、大破功後，現在是大預算、大苛扣，是不是繼續要硬幹？想說再賭賭民眾不懂預算，中央就亂搞，再想辦法甩鍋到在野黨身上嗎？民進黨團群組還要行政院釋出「殺傷力的消息」，人都死了，這件事傳出來大家多心寒，還在想說怎麼樣政治鬥爭，比文革還低級。

對於新會期的朝野互動，行政院表示，以立院上個會期末的朝野互動模式為例，卓揆為風災特別條例先行拜會立法院長韓國瑜溝通，而立法院在協商期間，有徵詢行政院意見，在行政院同意下，將特別預算的經費上限提高為六百億元，立法院在審查特別預算時，未做刪減，期望這樣的溝通模式能成為下個會期之後，朝野之間互動的標準與典範。

