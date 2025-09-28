為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    新會期攻防 綠推30優先法案應戰

    2025/09/28 05:30 記者陳政宇／台北報導
    新會期攻防戰正式登場。民進黨團近日與行政院盤點，包括「人工智慧基本法」、海纜七法、以及三項預算案等三十項優先議案。（資料照）

    週二卓榮泰施政報告 當天三復議案恐上演表決大戰

    立法院週二（三十日）邀行政院長卓榮泰進行施政報告，新會期攻防戰正式登場。民進黨團近日與行政院盤點，包括「人工智慧基本法」、海纜七法、以及三項預算案等三十項優先議案；黨團預料當天的三項復議案將上演表決大戰，原估「財劃法」和反年改法案是藍白的重點戰場，但花蓮災情可能成為影響其推案節奏的最大變數。

    財劃法、反年改

    花蓮災情 可能成推案變數

    三十日立法院會上午報告事項後，先處理「刑事訴訟法」、「公民投票法」、以及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」、「國土計畫法」、「公務人員退休資遣撫卹法」等復議案，並進行審計長人事同意權案記名投票表決；下午邀卓揆率各部會首長列席施政報告並備質詢。

    對此，民進黨團幹事長鍾佳濱受訪說，當天議程依據黨團協商結論進行，應該沒什麼問題；黨團針對上會期院會所作決定，提出三項復議案，預期會展開表決。

    至於如何接招？鍾佳濱評估，國民黨原本關注的議案，包括停砍年金相關法案、「財劃法」修正，但在發生花蓮災情後，國民黨是否有所調整，仍待進一步觀察。

    針對「綠白合」的可能性，鍾佳濱說，黨團未來不只要在立法院對政策做有效論述，最重要是讓民眾理解執政團隊作為。

    此外，行政院近期分批與各委員會的黨籍立委進行便當會。行政團隊說明，新會期將推動的優先法案，首先是落實經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先等相關政策共計廿項法案，包括「企業併購法」、「人工智慧基本法」、「發展觀光條例」、「促進資料創新利用發展條例」、「貨物稅條例」、「使用牌照稅法」、「青年基本法」、「兒童托育服務法」、「身心障礙者權益保障法」等；加上海纜防護七法，以及三項預算案，請黨團支持並協助推動。

    據轉述，卓榮泰會中除期盼行政、立法合作，共同推動福國利民法案，讓相關預算能夠順利，並坦言「現在充滿很多困難」，希望別再新增困難。

