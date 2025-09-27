黃國昌養狗仔》政治跟監若屬實 法界：涉民刑事責任

民眾黨主席黃國昌昨被媒體爆料，疑長期指揮狗仔團隊跟監、偷拍綠營政治人物。律師黃帝穎指出，如果政治跟監屬實，不僅可能觸法，更將成為重大政治醜聞，形同民主之恥。（資料照，記者塗建榮攝）

民眾黨主席黃國昌昨被媒體爆料，疑長期指揮狗仔團隊跟監、偷拍綠營政治人物。法界指出，如果政治跟監屬實，不僅可能觸法，更將成為重大政治醜聞，形同民主之恥，「假揭弊、真政爭」不受法律保護，刑事責任與民事賠償皆可能隨之而來。

假揭弊、真政爭 形同民主之恥

律師黃帝穎表示，民主國家新聞自由保障對公眾人物的報導，但若是徵信業者或以政治目的跟監政敵，則不受保護；司法上已有多起依個資法及妨害秘密判刑案例。律師黃信樺指出，刑法第三一五條規定，無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開活動或身體隱私，或以錄音、照相、錄影竊錄者，可處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金，公開場合或公開發言不在刑法保護範圍。

黃帝穎指出，若政治跟監屬實，還可能違反個資法，受害人可依第四十一條主張非法蒐集個人資料，最高可處五年以下徒刑；若涉及多名被害人，依「一罪一罰」原則，刑責更重。

黃帝穎並說明，檢察官依刑事訴訟法，經受害人提告即可啟動偵查，調查狗仔、資金來源及指示與執行共犯情況，以保全證據並進行訴追；黃信樺補充，受害人需提供初步佐證，使檢察官相信可能遭偷拍，才可能批准搜索或訊問相關人士。

