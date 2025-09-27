為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    黃國昌養狗仔》中央社：涉案記者調職 啟動專案調查

    2025/09/27 05:30 記者凌美雪、吳亮儀／台北報導
    媒體昨披露，民眾黨主席黃國昌長期培養跟拍集團，指揮狗仔偷拍綠營政治人物。網媒加碼爆料是由中央社S姓記者指揮操盤。對此，中央社昨日傍晚發聲明，涉案記者調職並啟動專案調查。（資料照）

    民進黨立委王義川遭跟監偷拍事件，延燒出民眾黨主席黃國昌養狗仔跟拍政敵疑雲，「鏡報」昨加碼爆料，負責為黃國昌指揮狗仔跟拍特定對象的，是以筆名「蕭依依」在「民報」撰寫獨家新聞、現仍任職某公營媒體的S姓記者。對此，中央社昨日傍晚發聲明，已暫停該名記者新聞採訪工作，轉調其他單位。

    網媒爆S姓記者指揮操盤

    根據「鏡報」爆料，黃國昌確實透過「吹哨者協會」長期指揮一組狗仔，只是文中並未明確點出某公營媒體的S姓記者是誰。媒體間盛傳是現任中央社主跑北檢的謝姓記者，且擔任台北司法記者聯誼會會長。據了解，中央社在兩年前就已收到檢舉，卻查不出直接證據。

    對此，中央社社長胡婉玲表示，她自任職中央社以來，未曾接獲任何相關投訴，關鍵是必須有人出來舉證，指出當事人是誰；中央社內部已於昨天一早先開過一次人事室的初步會議，後續處理必定會依法依程序進行，勿枉勿縱。

    中央社昨天傍晚發表聲明指出，為釐清遭指涉S姓記者是否涉及違反工作倫理規範，「即日起暫停其新聞採訪工作，轉調其他職務，本社已成立專案小組，立即啟動調查。」

    記協：政治人物不得指揮媒體攻擊政敵

    文化部表示，基於尊重媒體營運獨立自主，已請該公共媒體確實了解、查證，相關人員是否違反有關規定，做必要處置。

    台灣新聞記者協會則發表聲明，強調記者應恪守第四權精神，政治人物不可指揮與利用媒體攻擊政敵；對於缺乏操守的記者應予處罰。

