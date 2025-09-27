黃國昌養狗仔》偷拍潘孟安也是同批狗仔？綠委：黃國昌出來面對

民眾黨主席黃國昌被媒體踢爆，長期指揮「狗仔集團」跟監綠營政治人物，民進黨立委林楚茵昨質疑，民眾黨未否認跟拍集團的存在，反而批評媒體「反蒐證」，令人感到非常荒謬。（資料照）

民眾黨主席黃國昌被媒體踢爆，長期指揮「狗仔集團」跟監綠營政治人物；其中，總統府秘書長潘孟安曾被指控住進綠能廠商提供的豪宅，亦出自狗仔之手，事後證明是烏龍爆料。民進黨立委痛批，這是當今政壇最大醜聞，以不道德的邪惡手段打擊政敵，盼受害者進行集體法律行動，並呼籲黃國昌直球對決，別再閃躲。

據「鏡報」報導披露，黃國昌長期指揮一組狗仔，自二〇二二年起鎖定綠營政治人物跟拍，並由一名公營媒體的S姓記者負責召集執行；而長期在「民報」撰寫獨家新聞的記者「蕭依依」，正是S姓記者的化名。

其中，二〇二三年掀起軒然大波的潘孟安豪宅偷拍案，該案後來經法院證實是國民黨立委王鴻薇烏龍爆料，全案是由王的助理與媒體記者合作偷拍，法院判決王應賠償五〇萬元給潘。據了解，當時S姓記者曾租借該大樓停車位，並提供偷拍照片給其他媒體同業。

當時與潘孟安是同大樓鄰居的民進黨立委林楚茵昨質疑，這種潛入私宅偷拍監視的行為，必須釐清錢從哪來？民眾黨未否認跟拍集團的存在，反而批評媒體「反蒐證」，令人感到非常荒謬。民進黨立委吳思瑤受訪直言，若相關報導屬實，這真的是當今政壇最大的醜聞，呼籲所有受害人研議集體提告。

民進黨發言人卓冠廷指出，這組狗仔團隊最早可追溯至二〇二二年偷拍競選北市長的陳時中，再交由國民黨立委徐巧芯爆料。卓追問，徐巧芯的資料哪來的？黃國昌口口聲聲說「懶得理」王義川，結果最沉迷跟蹤綠營政治人物就是由黃指揮，黃還要躲嗎？

