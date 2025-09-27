為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    指控派狗仔租車跟監 王義川要告黃國昌

    2025/09/27 05:30 記者李文馨／台北報導
    媒體昨披露，民眾黨主席黃國昌長期培養跟拍集團，指揮狗仔偷拍綠營政治人物。民進黨立委王義川昨表示，去年中他就遭跟監，一定會追究、提告到底。圖是23日王義川召開記者會質疑。（中央社資料照）

    媒體昨披露，民眾黨主席黃國昌長期培養跟拍集團，指揮狗仔偷拍綠營政治人物。民進黨立委王義川昨在立法院受訪表示，中國國台辦去年五月十五日對他實施懲戒，狗仔團隊同天租下車輛開始跟監，他痛批黃國昌不只是「臭俗仔」，更是「狗仔昌」，他一定會追究、提告到底。

    黃國昌被爆養狗仔跟拍集團

    根據「鏡報」報導，由前民眾黨主席柯文哲涉貪案律師鄭深元介紹的公營媒體S姓記者，組成一支約六至七人的狗仔小組，對外自稱薪水來自「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」，並使用網路媒體「菱傳媒」名片，負責跟拍、撰寫報導，提供特定媒體或政治人物爆料。「鏡報」亦公布黃國昌與狗仔的對話紀錄，證實其指揮角色。

    報導也指出，該狗仔集團自二〇二二年籌組、運作以來，堪稱初試啼聲且成功引起輿論話題的首個「作品」，就是當年年底，時任台北市議員徐巧芯針對民進黨台北市長參選人陳時中在喆園餐敘後的「十指緊扣」爆料事件。

    王義川表示，國台辦去年五月宣布制裁他，狗仔就在去年五月開始租車跟監他，若其他跟監政治人物的狗仔，與他遇到的同一批人、領同一家公司薪水、受同一人指揮，那就不是他個人被跟監的問題。他強調，他會對黃國昌集團提告，「黃國昌你躲不掉，臭俗仔、狗仔昌，我一定會追究到底、告到底」。

    民眾黨稱是「反蒐證」

    民眾黨則透過文字回應，鏡媒體二〇二三年夏天對黃國昌跟拍騷擾，黃國昌才會反蒐證自保；事隔兩年，鏡報卻以當時的對話內容編造故事、張冠李戴，以此配合綠營搞潑糞，王義川再出來叫囂謾罵，還扯上他被中國宣布制裁，又是抹紅老招。

    鏡報：民眾黨並未否認報導真實性

    鏡報也透過聲明表示，民眾黨並未否認報導中所披露的對話內容之真實性，證實黃國昌確實有指揮狗仔的情事。鏡報呼籲黃國昌針對報導中的內容詳細說明，包括是否曾和狗仔在台北市安和路二段的辦公大樓內開會？是否透過S姓記者召集狗仔？是否曾由吹哨者協會支付狗仔薪水？黃國昌和凱思國際的資金有什麼關係？請說明真相，以釋群疑。

    民眾黨主席黃國昌昨被媒體爆料，疑長期指揮狗仔團隊跟監、偷拍綠營政治人物。（資料照）

