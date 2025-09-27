為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    遭控政治偵防柯文哲》新聞稿出現「柯前領導」 北市政風處︰手機內建翻譯

    2025/09/27 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    民眾黨立法院黨團主任陳智菡日前指控，台北市政風處前後兩任處長，針對前台北市長柯文哲違法偵蒐，還將這些資料在未證實來源狀況下交給檢方，幫助檢方製造罪名。北市政風處廿五日晚間貼出回應新聞稿，但內容辭不達意，還出現「柯前領導」、「嬰兒所指」等怪異字眼；不久後該新聞稿即下架，昨上午上傳更正後版本。政風處表示，本次新聞稿文字內容疏誤發生，是因為同仁為求即時回應輿情，上稿時未留意及關閉智慧型手機內建文字翻譯功能所致，已於發現錯誤後立即更正。

    針對陳智菡指控，台北市政風處廿五日晚間發布新聞稿回應，不過通篇辭不達意，標題直指要說明外界質疑政風處進行政治偵防工作，但內文用詞出現許多怪異詞彙，包含「柯前領導」、「嬰兒所指」、「修改無增」、「台北非地檢署」等等；新聞稿開頭則寫下「本處進行政治調查防務工作，絕無爭議」。陳智菡也在臉書轉貼此文，傻眼表示，這份新聞稿，有人看得懂嗎？

    政風處昨更新澄清新聞稿，強調政治情蒐並非事實，而是配合北檢案件偵查所需，於法定職掌範圍依法執行職務。

