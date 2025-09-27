林佳龍：尊重差異、欣賞多元 台灣、中國最大不同

外交部長林佳龍（左）昨主持「尋找台灣」全球徵片競賽頒獎典禮，頒發廿萬元獎金給首獎得主、菲律賓參賽者伊萬（右）。（記者廖振輝攝）

外交部長林佳龍昨主持「尋找台灣」全球徵片競賽頒獎典禮時強調，「尊重差異、欣賞多元」是民主國家珍視的核心價值，也是台灣與中國最大不同。他感謝參與者讓世界看見真實且蘊含豐富文化、充滿多元活力的台灣，是令人引以為傲的外交力量。

「尋找台灣」 菲律賓參賽者奪首獎

今年競賽以「在世界尋找台灣」為題，首度向全球徵片，作品來自美國、菲律賓、瓜地馬拉、英國、法國、巴拉圭及荷蘭等廿一國、二八三件，評選出十一個獎項與五名人氣獎，總獎金達一百萬元，首獎廿萬元由菲律賓參賽者伊萬獲得。

請繼續往下閱讀...

林佳龍說，本屆活動源自大阪世博的發想，雖因客觀條件限制我們無法以「台灣館」為名參展，但無論是外國朋友或台灣旅客，都知道TW館就是台灣。即使「台灣」二字被消失、消音，我們仍然存在，被看見、被記住，這正是外交部舉辦此競賽的精神，「只要心中有台灣，就一定能找到台灣」。

林指出，這次參賽作品一半來自海外，讓看見台灣的視角更加多元，有人運用鏡頭捕捉台灣的人情味、用創意詮釋文化記憶和與家人的回憶；也有人從自然風景與生活細節，展現台灣的獨特與多元，甚至運用AI技術，風趣幽默地描繪台灣，或者透過影像分享自己在台灣找到的認同與價值。

林佳龍強調，他在訪歐期間親身見證歐洲人對台灣文化的熱情，也感受到以及文化外交的巨大潛力，「尊重差異、欣賞多元」是台灣與民主國家所共同珍視的核心價值，也是台灣與中國最大的不同之處；感謝參賽者藉由鏡頭語言，讓世界看見一個真實且蘊含豐富文化、充滿多元活力的台灣，這是最珍貴的資產，也是令人引以為傲的外交力量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法