聯大發言 帛琉、史瓦帝尼：2758號決議不涉台灣

帛琉總統惠恕仁（左）、史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（右）廿五日在聯合國大會總辯論發言，力挺台灣參與聯合國體系。（歐新社）

聯合國大會總辯論本月廿三日揭幕，多個友我國家及友邦陸續在會中發言力挺台灣。帛琉總統惠恕仁廿五日發言強調，中國長年錯誤詮釋第二七五八號決議，導致台灣遭排拒於聯合國體系之外，二千三百萬人的聲音因此被噤聲，這是原則性的問題；他並直言，帛琉堅信包容能讓聯合國更強大，任何群體要對世界的急迫需求提出解方和貢獻，都不應該被阻擋。

惠恕仁批北京錯誤詮釋決議

惠恕仁說，多年前中國錯誤解讀第二七五八號決議，如今仍持續宣稱台灣是中華人民共和國的一部分，造成台灣完全無法參與聯合國系統並發揮貢獻。他強調，帛琉相信包容性會強化聯合國，任何群體都不應被禁止對這個世界急切需要的解方做出貢獻。

恩史瓦帝三世籲聯合國納台

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世隨後在發言時，明確重申一九七一年聯合國大會通過的第二七五八號決議，並未處理台灣在聯合國的代表權問題，更不曾排除台灣參與聯合國體系。

他呼籲，聯合國必須尋求合適方式納入台灣，讓台灣能更好地協助實現聯合國「永續發展目標」；唯有如此，才能真正落實聯合國「不遺漏任何國家」的使命。

