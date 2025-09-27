為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    聯大發言 帛琉、史瓦帝尼：2758號決議不涉台灣

    2025/09/27 05:30 記者方瑋立／台北報導
    帛琉總統惠恕仁（左）、史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（右）廿五日在聯合國大會總辯論發言，力挺台灣參與聯合國體系。（歐新社）

    帛琉總統惠恕仁（左）、史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（右）廿五日在聯合國大會總辯論發言，力挺台灣參與聯合國體系。（歐新社）

    聯合國大會總辯論本月廿三日揭幕，多個友我國家及友邦陸續在會中發言力挺台灣。帛琉總統惠恕仁廿五日發言強調，中國長年錯誤詮釋第二七五八號決議，導致台灣遭排拒於聯合國體系之外，二千三百萬人的聲音因此被噤聲，這是原則性的問題；他並直言，帛琉堅信包容能讓聯合國更強大，任何群體要對世界的急迫需求提出解方和貢獻，都不應該被阻擋。

    惠恕仁批北京錯誤詮釋決議

    惠恕仁說，多年前中國錯誤解讀第二七五八號決議，如今仍持續宣稱台灣是中華人民共和國的一部分，造成台灣完全無法參與聯合國系統並發揮貢獻。他強調，帛琉相信包容性會強化聯合國，任何群體都不應被禁止對這個世界急切需要的解方做出貢獻。

    恩史瓦帝三世籲聯合國納台

    史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世隨後在發言時，明確重申一九七一年聯合國大會通過的第二七五八號決議，並未處理台灣在聯合國的代表權問題，更不曾排除台灣參與聯合國體系。

    他呼籲，聯合國必須尋求合適方式納入台灣，讓台灣能更好地協助實現聯合國「永續發展目標」；唯有如此，才能真正落實聯合國「不遺漏任何國家」的使命。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播