「國家海洋政策白皮書」亮點》海巡籌建無人載具 對抗中國灰色侵擾

2025國家海洋政策白皮書收錄中科院「快奇」無人艇。（記者方瑋立攝）

海洋委員會前天發表「二〇二五國家海洋政策白皮書」，提出三大政策目標、六十六項策略及二五三項具體措施。其中，針對近年中國對台灰色地帶侵擾遽增，海委會提出五項策略因應，包括籌建不同型式無人載具、偵蒐監控設備，如中科院「快奇」無人艇等，並全面推動我國籍船舶強制加裝自動識別系統（AIS）等具體措施。

防幽靈船斷纜 推動國籍船強制加裝AIS

據白皮書內容，除傳統海上違法問題持續威脅我國海域治安，中國對台灰帶侵擾已構成新興挑戰。例如企圖片面否定我國對相關海域的立法、執法管轄權，透過所謂「聯合利劍」等行動模式，對台進行封控，擠壓我戰略空間、嚴重威脅區域和平，同時透過偷渡試探我國執法、軍情。

對此，政府提出五項策略及十四項具體措施，重點包括籌建無人、智慧監控及偵蒐設備，包含各型式無人載具、高效能岸際監控設備、紅外線望遠鏡、攜帶式高階X光機等，全面運用科技輔助勤務，擴大犯罪查處能量。

值得注意的是，白皮書中亦收錄中科院與民間廠商研製的「快奇」無人艇照片，也在示意圖中出現水下自主無人載具，恰巧中科院日前在國防展期間簽訂採購合約，將引進美商Anduril的DIVE-LD水下自主無人多功能載具，未來也不排除將為我國海上執法量能注入新力量。

面對中國灰帶攻勢及海警威脅，我國海巡也將籌建新一代巡防艦艇，運用岸際雷達、無人載具等設備進行海域監偵，完備三大通傳鏈路，打造獨立通訊網路、衛星及無線電跳展頻系統，確保指管通聯的穩定、保密集可用性，同時密切與友盟交流情資，強化海域執法國際合作。

另針對中國權宜輪勾斷海纜及刻意擱淺等「幽靈千面船」新興威脅，政府亦將全面推動我國籍船舶強制加裝AIS，積極查處船舶擅自改裝或變造船體、修改船身標識等行為，同時加強船舶管理，提升跨機關通報機制及資訊系統介接與勾稽比對。

