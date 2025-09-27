沈有忠：習近平若4連任 台灣將是首要目標

陸委會副主委沈有忠表示，中共總書記習近平若在2027年接續第四任期，將邁入全面對美鬥爭，台灣將是第一個目標。圖為習近平九三閱兵。（美聯社檔案照）

陸委會副主委沈有忠昨在「川普第二任期地緣政治變化與台美中關係走向」學術研討會發表演講。他表示，中共總書記習近平若在二〇二七年接續第四任期，將邁入「全面對外鬥爭」時期，或說是對美鬥爭，台灣將是第一個目標、第一張牌，台灣必須團結、連結國際，不讓周邊條件支持這樣的事情發生。

第四任期 邁入「全面對美鬥爭」

沈有忠指出，習近平第一與二任期，分別致力於權力鞏固、肅清政敵；第三任期為思想準備，包括現在不斷地操弄極端民族主義、愛國主義與定於一尊的高度集權，民族主義可以是雙面刃，對內讓國家團結，也在對外擴張時為他國帶來風險。極端民族主義與高度集權，讓中國成為一個不定時炸彈。

沈有忠強調，「鞏固權力後、肅清完政敵，內部也做好準備時，是不是開始要有一些動作？」這個動作就是展開全面對美鬥爭，第一步是瞄準台灣，台灣會是第一張牌，接下來日本、韓國、第二島鏈澳洲、美國夏威夷，甚至是美國本土。

沈有忠指出，中共對台持續灰色侵擾、威脅台灣民眾、經貿脅迫、認知作戰，對於台灣主權有如此的覬覦，透過多重脅迫行動和攻勢壓迫台灣，這就是為什麼中共是台灣唯一的境外敵對勢力。

台灣團結 不讓習犯台時機出現

沈有忠表示，中共不可預測性增加，關於習近平第四任期對美鬥爭的討論，也有可能發生在任何其他時間點，前提有幾個必須被滿足條件，例如做好承受他國制裁準備，才可能去走這步險棋，「我們要做的準備是，讓這些條件永遠不會發生」。

沈有忠強調，台灣必須團結，持續與國際社會密切合作，不讓所謂的中共侵台時間點出現。台灣的條件比烏克蘭好太多，不管是在經濟、軍事，還有台灣海峽天險，「我們唯一欠缺的就是團結」。

