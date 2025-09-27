為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    沈有忠：習近平若4連任 台灣將是首要目標

    2025/09/27 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    陸委會副主委沈有忠表示，中共總書記習近平若在2027年接續第四任期，將邁入全面對美鬥爭，台灣將是第一個目標。圖為習近平九三閱兵。（美聯社檔案照）

    陸委會副主委沈有忠表示，中共總書記習近平若在2027年接續第四任期，將邁入全面對美鬥爭，台灣將是第一個目標。圖為習近平九三閱兵。（美聯社檔案照）

    陸委會副主委沈有忠昨在「川普第二任期地緣政治變化與台美中關係走向」學術研討會發表演講。他表示，中共總書記習近平若在二〇二七年接續第四任期，將邁入「全面對外鬥爭」時期，或說是對美鬥爭，台灣將是第一個目標、第一張牌，台灣必須團結、連結國際，不讓周邊條件支持這樣的事情發生。

    第四任期 邁入「全面對美鬥爭」

    沈有忠指出，習近平第一與二任期，分別致力於權力鞏固、肅清政敵；第三任期為思想準備，包括現在不斷地操弄極端民族主義、愛國主義與定於一尊的高度集權，民族主義可以是雙面刃，對內讓國家團結，也在對外擴張時為他國帶來風險。極端民族主義與高度集權，讓中國成為一個不定時炸彈。

    沈有忠強調，「鞏固權力後、肅清完政敵，內部也做好準備時，是不是開始要有一些動作？」這個動作就是展開全面對美鬥爭，第一步是瞄準台灣，台灣會是第一張牌，接下來日本、韓國、第二島鏈澳洲、美國夏威夷，甚至是美國本土。

    沈有忠指出，中共對台持續灰色侵擾、威脅台灣民眾、經貿脅迫、認知作戰，對於台灣主權有如此的覬覦，透過多重脅迫行動和攻勢壓迫台灣，這就是為什麼中共是台灣唯一的境外敵對勢力。

    台灣團結 不讓習犯台時機出現

    沈有忠表示，中共不可預測性增加，關於習近平第四任期對美鬥爭的討論，也有可能發生在任何其他時間點，前提有幾個必須被滿足條件，例如做好承受他國制裁準備，才可能去走這步險棋，「我們要做的準備是，讓這些條件永遠不會發生」。

    沈有忠強調，台灣必須團結，持續與國際社會密切合作，不讓所謂的中共侵台時間點出現。台灣的條件比烏克蘭好太多，不管是在經濟、軍事，還有台灣海峽天險，「我們唯一欠缺的就是團結」。

    陸委會副主委沈有忠表示，中共總書記習近平若在2027年接續第四任期，將邁入「全面對外鬥爭」時期，或說是對美鬥爭，台灣將是第一個目標、第一張牌。（資料照）

    陸委會副主委沈有忠表示，中共總書記習近平若在2027年接續第四任期，將邁入「全面對外鬥爭」時期，或說是對美鬥爭，台灣將是第一個目標、第一張牌。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播