誹謗蘇貞昌、陳時中涉貪 吳子嘉判8月

美麗島電子報董事長吳子嘉兩年前指控「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗A了一億美元」、「白白貪污將近卅億台幣」，陳時中、蘇貞昌提告妨害名譽；台北地院昨依二罪將吳子嘉各判六月、四月徒刑，合併應執行八月徒刑，可易科罰金廿四萬元。（資料照）

2025/09/25 05:30

〔記者張文川／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉兩年前網路直播、電視台節目公開指「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗A了一億美元」、「白白貪污將近卅億台幣」，陳時中、蘇貞昌提告妨害名譽；台北地院昨依二罪將吳子嘉各判六月、四月徒刑，合併應執行八月徒刑，可易科罰金廿四萬元。可上訴。

陳時中、蘇貞昌皆另提民事訴訟求償，高等法院判吳子嘉應賠陳時中二百萬元，台北地院判吳應賠蘇貞昌九十萬元，皆上訴中。

蘇貞昌、陳時中控告吳子嘉誹謗，北檢併案偵辦起訴，吳主張經合理查證，屬公共評論。北院上月開庭辯論，陳時中到庭怒斥「說我與信東（製藥公司）私下往來，就是在污衊我」；陳的律師認為吳多次因誹謗罪被判刑，毀人名譽、毫無悔意，建請法官從重量刑。

法官判決認定，吳子嘉僅以代表上海復星出面洽談的王秉豐為唯一消息來源，查證上有重大輕率；且王作證時也說他從未向吳說陳時中、蘇貞昌獲得不法利益。吳未經合理查證就指公職人員貪污，對陳、蘇名譽影響甚重，可能影響其政治生涯，吳犯罪手段嚴重、造成的損害亦重大，因此量刑八月。

