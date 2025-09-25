柯文哲更裁維持交保 北檢不抗告

前台北市長柯文哲涉京華城收賄等案更裁維持交保，北檢昨表示，檢察官基於促進訴訟立場，聚焦審判核心與法律主張、辯論，尊重法院裁定，不予抗告。（記者吳昇儒攝）

2025/09/25 05:30

基於促進訴訟 尊重法院裁定

〔記者吳昇儒、王定傳／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城收賄等案，本月八日以七千萬元交保，台北地檢署提出抗告後，高等法院一度撤銷發回；經台北地院重開羈押庭後，裁定維持原交保金額交保。北檢昨表示，檢察官基於促進訴訟立場，聚焦審判核心與法律主張、辯論，尊重法院裁定，不予抗告。

台北地檢署指出，台北地院審理柯文哲等人違反貪污治罪條例等案件，四次羈押及具保停押，均認定柯文哲、應曉薇犯最輕本刑五年以上的貪污重罪，犯罪嫌疑重大，且有事實及理由認定兩人有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞，具羈押原因。此外，高等法院發回意旨中提及，柯、應不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾或恐嚇、探詢案情等行為，防止二人與證人（待交互詰問者廿一人，起訴書記載一五五人）進行勾串。

北檢認為，目前雖裁定柯、應二人分別以七千萬元、三千萬元重保，且輔以電子腳環、手機監控，仍有部分內容存在難以檢驗是否落實執行的疑慮。

北檢指出，但檢察官基於「促進訴訟」的立場，尊重法院裁定，決定不予抗告。不過未來在審判程序中，仍會持續檢視柯文哲等人有無違反法院諭知應遵守事項行為，一旦發現具體事證，將會促請法院重新審酌羈押。

