為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲更裁維持交保 北檢不抗告

    前台北市長柯文哲涉京華城收賄等案更裁維持交保，北檢昨表示，檢察官基於促進訴訟立場，聚焦審判核心與法律主張、辯論，尊重法院裁定，不予抗告。（記者吳昇儒攝）

    前台北市長柯文哲涉京華城收賄等案更裁維持交保，北檢昨表示，檢察官基於促進訴訟立場，聚焦審判核心與法律主張、辯論，尊重法院裁定，不予抗告。（記者吳昇儒攝）

    2025/09/25 05:30

    基於促進訴訟 尊重法院裁定

    〔記者吳昇儒、王定傳／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城收賄等案，本月八日以七千萬元交保，台北地檢署提出抗告後，高等法院一度撤銷發回；經台北地院重開羈押庭後，裁定維持原交保金額交保。北檢昨表示，檢察官基於促進訴訟立場，聚焦審判核心與法律主張、辯論，尊重法院裁定，不予抗告。

    台北地檢署指出，台北地院審理柯文哲等人違反貪污治罪條例等案件，四次羈押及具保停押，均認定柯文哲、應曉薇犯最輕本刑五年以上的貪污重罪，犯罪嫌疑重大，且有事實及理由認定兩人有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞，具羈押原因。此外，高等法院發回意旨中提及，柯、應不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾或恐嚇、探詢案情等行為，防止二人與證人（待交互詰問者廿一人，起訴書記載一五五人）進行勾串。

    北檢認為，目前雖裁定柯、應二人分別以七千萬元、三千萬元重保，且輔以電子腳環、手機監控，仍有部分內容存在難以檢驗是否落實執行的疑慮。

    北檢指出，但檢察官基於「促進訴訟」的立場，尊重法院裁定，決定不予抗告。不過未來在審判程序中，仍會持續檢視柯文哲等人有無違反法院諭知應遵守事項行為，一旦發現具體事證，將會促請法院重新審酌羈押。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播