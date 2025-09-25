國民黨主席選舉出現假帳號攻擊 羅智強：若黨內所為應退出政壇

國民黨主席選舉出現假帳號攻擊，黨主席候選人、立院黨團書記長羅智強昨表示，如果相關行為真的是某些陣營所為，該陣營的參選人就應該退出政壇。（記者田裕華攝）

2025/09/25 05:30

〔記者施曉光、劉宛琳／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨在中常會上頒發「指定中常委」證書給黨主席候選人、立院黨團書記長羅智強。媒體會後詢問目前黨主席選舉氣氛不太好，包括出現冒用名嘴郭正亮的假帳號攻擊支持黨主席候選人郝龍斌的戰鬥藍召集人趙少康，還有人挖出另一位候選人鄭麗文背後的金主關係，羅智強對此表示，如果相關行為真的是某些陣營所為，該陣營的參選人就應該退出政壇。

十月五日電視政見說明會

國民黨中央黨部昨也邀集六位黨主席候選人陣營協調政見說明會舉辦事宜。組發會主委許宇甄說明，中央黨部將在十月五日主辦一場電視政見說明會，全國分區政見說明會將舉辦至少六場，原則上六個直轄市都要各辦一場。

羅智強表示，前天他已譴責以冒名方式抹黑攻擊的手法，他也支持被冒用帳號的郭正亮提告，目前在背後操作攻擊的來源是誰還不清楚，如果來自綠營，除了譴責，也應該付出法律代價；如果真的是黨內某些陣營所為，該陣營的參選人就應該退出政壇。他強調，這次的黨主席選舉就是二〇二八年總統選舉的示範，如果有人為了當選黨主席，而以抹黑方式攻擊同志，這樣的黨主席不配在黨內立足。

黨主席候選人張亞中昨獲得「台北市國民法官協會」表態支持，並獲頒該協會名譽理事長聘書。張亞中致詞表示，國民黨作為最大在野黨，責無旁貸必須站在最前線，勇於揭弊、堅決監督，但監督必須從自己開始，他一旦當選，將設立直屬於黨主席的「公義部」，除了針對民進黨政府，也將做為國民黨的反貪維權中樞，全面檢視國民黨執政的縣市與從政黨員，建立內部審查與外部通報機制，以對抗貪腐、伸張正義。

