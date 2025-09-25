為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　政治

    出於「謀獨私利」阻撓雙城論壇？ 陸委會駁國台辦 ：惡意批評 無助兩岸關係

    陸委會表示，政府已多次重申支持合於規範、對等尊嚴及不預設任何政治前提的兩岸健康有序交流。對於台北市政府申報赴中參加「雙城論壇」，政府一直是站在積極協處的立場，包括人員赴中及簽署合作備忘錄事宜，絕無延宕、阻撓。中方的惡意批評，無助兩岸關係正向發展。（資料照）

    陸委會表示，政府已多次重申支持合於規範、對等尊嚴及不預設任何政治前提的兩岸健康有序交流。對於台北市政府申報赴中參加「雙城論壇」，政府一直是站在積極協處的立場，包括人員赴中及簽署合作備忘錄事宜，絕無延宕、阻撓。中方的惡意批評，無助兩岸關係正向發展。（資料照）

    2025/09/25 05:30

    〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕台北市政府宣布雙城論壇延期不在九月舉辦，中國國台辦昨聲稱，民進黨當局出於「謀獨私利」，千方百計阻撓破壞兩岸交流合作。陸委會則駁斥，包括人員赴中及簽署合作備忘錄事宜，絕無延宕、阻撓，中方的惡意批評，無助兩岸關係正向發展。

    朱立倫稱被執政黨「技術性卡關」

    中國國台辦發言人陳斌華聲稱，兩岸同胞都是中國人，本來就應該多走動、多交流，中方一貫積極支持並推動兩岸地方交流，包括上海台北城市交流。民進黨當局出於「謀獨私利」，千方百計阻撓破壞兩岸交流合作，不得人心。

    國民黨主席朱立倫昨主持中常會發表談話時質疑，「雙城論壇」按照正常時間，台北市長蔣萬安應該廿五日出發，本週末舉行會談，卻因為兩項MOU被中央政府各部會延宕、「技術性卡關」，才會造成論壇無法準時舉行。

    陸委會強調，政府已多次重申支持合於規範、對等尊嚴及不預設任何政治前提的兩岸健康有序交流。對於台北市政府申報赴中參加「雙城論壇」，政府一直積極協處，包括人員赴中及簽署合作備忘錄事宜，絕無延宕、阻撓。

    沈有忠：沒刁難、阻撓 全力協處北市府

    陸委會副主委沈有忠受訪強調，此事從頭到尾，陸委會第一沒有刁難，第二沒有阻撓，第三全力協助，市府在壓線時間送件，陸委會用最短時間幫忙排除萬難，更提醒小心不要觸法的事項。

    沈有忠提及，該案採兩條最簡單的紅線，第一是不要唱和消滅中華民國主權的主張，第二是不要唱和用武力解決兩岸政治分歧。如果蔣萬安市長去雙城論壇要講九二共識，就交給社會公評。

