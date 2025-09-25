美運輸部長：台灣參與ICAO 至關重要

國際民航組織（ICAO）大會本月廿三日至十月三日在加拿大蒙特婁總部舉行。美國運輸部長達菲廿三日於大會發言表示，台灣等國際航空利害關係方有意義參與ICAO至關重要，沒有政治操弄的空間。（美聯社檔案）

2025/09/25 05:30

達菲：攸關全球體系安全 沒有政治操弄空間

〔記者黃靖媗／綜合報導〕國際民航組織（ICAO）大會本月廿三日至十月三日在加拿大蒙特婁總部舉行。美國運輸部長達菲廿三日於大會發言表示，台灣等國際航空利害關係方有意義參與ICAO至關重要，沒有政治操弄的空間。

ICAO大會 美方聲援台灣

達菲表示，所有國際航空的利害關係方，尤其是台灣，能有意義參與ICAO技術性活動至關重要，這個問題上沒有政治操弄的空間。這攸關所有人在全球體系中享有的安全及保安，且台灣在當中也是積極一員。

台灣在一九七一年失去聯合國會籍後，一直被排除在ICAO之外。過去僅於二〇一三年獲ICAO理事會主席邀請，以貴賓身分參加大會。

美國在台協會（AIT）廿二日已透過社群媒體說明，美國敦促ICAO促成台灣以理事會主席貴賓身分參與第四十二屆ICAO大會，台灣參與將能提升全球航空安全；美國參議員克魯茲十六日也曾致函美國國務卿魯比歐與運輸部長達菲，呼籲美國支持台灣以會員國身份參與ICAO。

紐約「台灣友誼之夜」

多名邦交國領袖出席

除了ICAO大會，聯合國大會總辯論廿三日揭幕，我駐紐約台北經濟文化辦事處同日舉辦「台灣友誼之夜」，邀請多名友邦元首與聯大代表團成員出席。我國友邦馬紹爾群島總統海妮表示，接納台灣務實參與有助落實聯合國代表的普世人權價值，以及「不遺漏任何人」的願景。

中央社指出，除了海妮外，還有聖文森及格瑞那丁總理龔薩福、貝里斯外長方塞卡、史瓦帝尼外長戴柏莉、聖克里斯多福及尼維斯外長道格拉斯、聖露西亞外長巴提斯特、吐瓦魯氣候部長塔利亞及帛琉眾議員艾德克洛伊等逾百人出席，表達對台灣參與聯合國體系的堅定支持。

駐美代表俞大㵢於活動致詞表示，感謝友邦及理念相近國家，持續協助台灣推動有意義參與聯合國及旗下機構與其他國際合作平台。

駐紐約台北經濟文化辦事處於廿三日舉辦「台灣友誼之夜」，多名邦交國領袖出席。前排左起為史瓦帝尼總理戴羅素、數位發展部長黃彥男、駐美代表俞大㵢、馬紹爾群島總統海妮、駐紐約經文處長李志強、聖克里斯多福及尼維斯總理德魯，後排左起為聖克里斯多福及尼維斯外長道格拉斯、巴拉圭外長拉米雷斯、帛琉參議員惠孟森、貝里斯總理布里仙紐、吐瓦魯總理戴斐立、聖露西亞外長包提斯特、聖文森及格瑞那丁外長史蒂文生。（駐紐約台北經濟文化辦事處提供）

