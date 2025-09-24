賴：爭取最好關稅條件 照顧中小企業

總統賴清德昨晚出席世界台商總會台南之夜晚宴，感謝台商對台灣的貢獻。（台南市政府提供）

2025/09/24 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕總統賴清德昨晚出席世界台商總會台南之夜晚宴，感謝台商對台灣的貢獻。他致詞時細數民進黨執政拚經濟成績亮眼，稱「有二步七仔」（台語，指有兩把刷子），面對美關將爭取最好條件，同時照顧中小企業，強調科技要好、傳統產業也好。

感謝台商貢獻 細數民進黨拚經濟成績

世界台灣商會聯合總會第卅一屆年會暨第三次理監事聯席會議在台南登場，吸引來自全球六大洲的台商會員齊聚府城。南市府昨晚於福爾摩沙遊艇酒店舉辦歡迎晚宴，賴清德與台南市長黃偉哲均出席，期盼台商更深入了解台南優質的投資環境，並邀台商將投資版圖延伸至台南，共創產業發展與國際合作的新契機。

賴清德表示，感謝台商擔任台灣與僑居地政府最重要的橋樑，更難得是只要台灣有需求，各位夥伴都慷慨解囊相助，讓國際社會感受台灣良善的力量。他細數過去前總統陳水扁、蔡英文任內，以及自己上任以來，台灣在經濟方面的成長，形容民進黨拚經濟成績亮眼，強調會以拚經濟為優先，也承諾將努力持續與美國談判，將關稅衝擊降到最低。

賴清德說，時任行政院長時鼓勵台商回國投資，改善國內投資環境，接任總統目標要讓台灣經濟較蔡英文總統任期第八年時更好，台灣去年第四季GDP為四．八四％，今年第一季為五．四八％、第二季是八％，已經贏過中國；台灣股市市值已達兩兆七千多億美元，為全球第九大股市，今年八月份外銷金額破紀錄，超過五八〇億美金，這是台灣企業家的了不起。

黃偉哲指出，盼各地台商在持續拓展國際事業版圖的同時，也能將投資回流台灣，尤其選擇產業鏈完整、條件優越的台南，市府團隊將全力提供協助，做台商最可靠的合作夥伴。

