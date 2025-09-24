爭取參與ICAO 民航局：明顯感到國際挺台力道

ICAO在加拿大蒙特婁總部召開大會，為爭取我國加入，民航局副局長林俊良（左）率團於會外與多國單位會談。（記者蔡昀容攝）

2025/09/24 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕國際民航組織（ICAO）加拿大當地時間廿三日在蒙特婁召開第四十二屆大會。台灣被排除在ICAO外，交通部民航局組團前往爭取加入，密集安排與多國單位會外會談，並配合外交部向國際發聲，積極爭取參與ICAO。副局長林俊良說，這屆明顯感到對台支持力道，包括替台發聲國際記者會首於官方空間舉辦、獲加國議員支持，民航議題會談也有具體斬獲。

林俊良十九日率ICAO行動團前往蒙特婁，與友邦、友我國家及民航專業非政府國際組織進行多場雙邊會談，掌握民航議題最新進展，以接軌國際，並出席國際記者會、我國舉辦的外交晚宴等，預計廿六日返台。

林俊良與台灣媒體連線受訪指出，和上一屆二〇二二年相比，明顯感覺到對台支持力道。上一屆適逢疫情尾聲，在運量回升情況下，許多於疫情期間流失人力未能回補，航空界人力不足，友我國家及單位雖仍支持台灣，但多著眼於人力議題交流；這一屆各場雙邊會談，對方多給予我方實質性的具體建議。

林俊良表示，廿二日舉辦的國際記者會，位於加拿大國會國家新聞發布廳，是我方首次於官方場地發聲，加拿大國會議員Judy Sgro及Michael Cooper也到場聲援，公開支持台灣參與ICAO。

林俊良說明，每場雙邊會議各有議題，飛安監理如組員疲勞、風險式管理，或是航管監理，淨零碳排、永續航空燃油（SAF）等環境議題也很熱門，無人機建置及發展則是我方強項；部分國家則提出航約簽署意願。

至於大會當天，林俊良表示，會中選完大會主席之後，各國將輪流發言，友邦或友我國家會於發言過程表達支持我方參與。

