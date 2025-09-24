聯大開議》美日韓外長聯合聲明 挺台參與國際

美國國務卿魯比歐、日本外相岩屋毅及韓國外長趙顯於美東時間22日在紐約會晤，並於會後發布聯合聲明。（美聯社）

〔記者黃靖媗／綜合報導〕在聯合國大會開議期間，美日韓三外長廿二日於紐約會晤並發布聯合聲明，關切台海周邊日益頻繁的破壞穩定行為，鼓勵和平解決兩岸議題，並支持台灣有意義參與國際組織。

美國國務卿魯比歐、日本外相岩屋毅及韓國外長趙顯於美東時間廿二日在紐約會晤，並於會後發布聯合聲明，重申藉推動「自由之刃」（Freedom Edge）等三邊演習等方式，強化各自的防衛及嚇阻力的決心。美國也藉聯合聲明重申對日韓防衛堅若磐石的承諾。

聲明表示，樂見三國海巡部門的經驗交流等合作，以強化三國對海上事故的應變力，並強烈反對在南海的非法海洋權利主張以及強制執行此類主張、任何改變現狀的企圖，包括在南海等印太海域採取危險和破壞穩定的行動。

聲明指出，三國將促進印太安全、保障和繁榮，同時維護法治等共同原則，並強調台海和平與穩定的重要性，對台灣周邊出現日益頻繁的破壞穩定行為表達關切；鼓勵和平解決兩岸議題，反對任何片面改變現狀的企圖，同時表達對台灣有意義參與國際組織的支持。

外交部發言人蕭光偉昨表示，這是美日韓三國外長會議今年第三度重申支持維持台海和平與穩定，展現理念相近國家對台海安全的高度關注，外交部對此表達誠摯感謝。

蕭光偉也說，我國作為國際社會負責任的成員，將持續提升國防能力、強化經濟韌性，並與美、日、韓等理念相近夥伴共同合作，確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

