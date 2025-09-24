為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    國安會諮委：台美合作 因應中國駭客威脅

    國安會諮詢委員李育杰（左）出席紐約非營利組織Concordia峰會，說明台灣晶片與人工智慧發展的重要性。（中央社）

    國安會諮詢委員李育杰（左）出席紐約非營利組織Concordia峰會，說明台灣晶片與人工智慧發展的重要性。（中央社）

    2025/09/24 05:30

    〔政治中心／綜合報導〕第八十屆聯合國大會總辯論昨日起登場，國安會諮詢委員李育杰美東時間廿二日出席紐約Concordia峰會論壇。他受訪指出，面對中國駭客組織「鹽颱風」、「伏特颱風」，台灣已意識到威脅並做出非常多努力，包括台電、中油與中華電信基礎設施等都要求強化資安防範，也與美方有很好的聯繫合作。

    中央社報導，李育杰在聯合國大會期間，出席紐約非營利組織Concordia峰會論壇，向國際說明台灣晶片製造與人工智慧實力，在當前國際局勢變化中的重要性。

    近期美國國安官員與資安專家提及，中國駭客組織鹽颱風（Salt Typhoon）與伏特颱風（Volt Typhoon）等對美國與全球通訊網路與基礎建設的影響。

    報導指出，李育杰在論壇後表示，鹽颱風監聽美國重要政府官員對話，美方也對各國提出警訊；美國在台協會（AIT）三週前轉發聯邦調查局（FBI）訊息，如果破獲伏特颱風有千萬美元獎賞。

    李育杰說，伏特颱風攸關關鍵基礎設施，幾天前歐洲機場因資安問題班機大亂，可以想像如果中國侵略台灣或造成混亂；台灣已意識到這些威脅，做了非常多資安努力。我政府對關鍵基礎設施如台電、中油、台水與中華電信，特別要求資安加強防範，也與美方有很好聯繫合作。

    針對國安部分，李育杰指出，台灣在中國威脅下發展不對稱戰略，背後透過AI技術導入無人化科技，無人機、艇與水下無人載具都對國家生存有重要幫助。

    李育杰在聯大期間訪問紐約。他表示，過去中國用聯大第二七五八號決議錯誤詮釋打壓台灣國際發展空間，事實上從決議看來，台灣仍有很大國際空間可發揮，希望國際有正確理解，不再受中國單方曲解，這對台灣加入聯合國或成為國際組織一員是很重要的一步。

