國民黨主席之爭》代繳黨費新增黨員？ 郝：不要貼標籤

中國國民黨主席候選人郝龍斌昨表示，兩岸要在對等尊嚴的前提下，積極的交流溝通。（記者塗建榮攝）

2025/09/24 05:30

〔記者林欣漢、張協昇、劉宛琳／台北報導〕國民黨主席即將選舉，外傳有黨員大戶一口氣補繳數千人近三年黨費，代繳黨費人數新增逾八千人，但國民黨昨否認此事。國民黨主席候選人郝龍斌昨表示，他廿二日有請教黨中央，現在有約卅三萬有投票權的黨員，八千是一個數目，但是與卅三萬自主黨員比起來，這個數字是有限的，不要給黨員貼標籤。

媒體詢問，如果二〇二八年立法院長韓國瑜的民調比台中市長盧秀燕還要高，總統候選人會不會提名韓？郝龍斌說，他將來要做一個造王者、造后者，現在看起來盧秀燕是眾望所歸的人選，如果未來只有盧一人有意願，就可以用徵召的方式；若其他人有意願且也有很高的支持度，就要建立一個雙方或多方可以接受，公平透明及合理的機制來解決。

郝龍斌接受廣播節目專訪時也表示，黨主席要能整合內部，且有執行力，他對這件事有把握，雖然他口才不是很好，但他本來的定位就不是一個鬥性的黨主席，最重要的是他和黨內同志大部分私交都不錯，大家都非常信任他，今天就要用大家對他的信任這個資產，來團結國民黨。

南投拜會 鄭麗文獲副議長支持

若未來當選國民黨主席，如何促進兩岸實際上的互動？郝龍斌表示，兩岸要在對等尊嚴的前提下，積極的交流溝通，不只台灣要表達善意，大陸也必須給予足夠善意，取消軍機軍艦繞台、環台軍演，才能降低台灣人的惡感。

國民黨主席參選人鄭麗文昨到南投縣議會拜會，副議長潘一全表態力挺鄭麗文，表示國民黨需要年輕、有魄力的人來當主席，找回流失的黨員，發揮改革力量；已退出國民黨的議長何勝豐也出面與鄭麗文寒暄，表示國民黨基層對鄭評價不錯，但他已退出國民黨，沒有影響力。

傅挺郝 羅智強：走不同路線

國民黨地方派系傾向支持郝龍斌參選黨主席，原本有意參選的立院黨團總召傅崐萁也轉而支持郝。國民黨主席候選人、立委羅智強昨未正面回應，僅表示自己走的路線和其他黨主席參選的路線有一點不一樣，他是透過立法院的兄弟姐妹和地方勤走，已舉辦將近十五場的黨員座談會，他週四就會與盧秀燕見面，一起推廣台中美食。

