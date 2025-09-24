挨批擾民 普發現金 排除「不領取」選項

針對普發現金，行政院發言人李慧芝昨表示，政院決定維持原有的領取管道，不增設額外的頁面。（資料照）

2025/09/24 05:30

〔記者陳鈺馥、李文馨、劉宛琳／台北報導〕政府最快十月下旬將普發現金一萬元，行政院長卓榮泰日前指示財政部研議增設「不領取」選項的可行性，遭到藍綠立委強烈質疑「擾民、多此一舉」。對此，行政院昨日拍板排除「不領取」選項，將維持原有的領取管道，不增設額外頁面。

玄奘大學宗教系教授釋昭慧近日發起「拒領普發一萬」運動，批評舉債發錢是債留子孫，呼籲民進黨政府應提供民眾「轉入國家續命專款」的選項，她上週拜會卓揆後，卓揆請財政部研議普發現金登記網站增設「不領取」選項的可行性，但連日引發質疑聲浪。

民進黨立委吳思瑤昨表示，普發現金在系統上另設「拒領」選項，實在是擾民的「多此一舉」。她認為，不管領取一萬元、領取再捐贈或不領挹注國庫，國人都享有最自由多元的選擇；民進黨團成員已積極向政院反映各界意見、要求檢討，相信政院會做出回應並進行調整。

國民黨團書記長羅智強也質疑，腦袋正常的人就知道是多此一舉，這是在情緒勒索民進黨自己的支持者，難怪連綠委都不買單。

對此，行政院發言人李慧芝表示，關於普發現金議題，政府尊重每一位國人的自由選擇。對於民間團體的提議，政院需考量成本與安全問題，在相關部會研議後，認為若增設不領取頁面，必須建置另一套身分驗證系統，否則勢將增加個資被冒用的認證風險，而若要額外建置系統，恐會延宕整體時程。

李慧芝說明，行政院因此決定維持原有的領取管道，不增設額外的頁面，讓接下來發放現金的過程更單純順暢。相關考量已向民間團體說明，對於民間團體守護政府財政的倡議，行政院表達感謝，也會持續傾聽各界的建議。

