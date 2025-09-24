為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    停砍年金 民團：藍是只給福利 不顧責任的「渣男」

    公督盟執行長張宏林。（資料照）

    公督盟執行長張宏林。（資料照）

    2025/09/24 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立院黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，多位藍委提出「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」共三十二案，要求所得替代率不再遞減、退休金隨在職人員、調整退休金隨消費者物價指數調整。公督盟執行長張宏林昨痛批，以國民黨先前在「財劃法」修法的前車之鑑下，恐造成台灣更嚴重的傷害。

    張宏林直言，國民黨現在的修法是只給福利、不顧責任的「渣男行為」，只要求政府不斷撥款、又修地制法要求中央撥權、不斷地掏空國庫，不顧政治責任；若藍白再恣意妄為，人民下次還是會用選票來教訓他們。

    經民連智庫召集人賴中強說明，據現行「公務人員退休資遣撫卹法」第六條規定，退撫新制實施前年資計得者，由各級政府編列預算支給；屬於退撫新制實施後年資計得者，應由退撫基金支給，其區分點就是一九九五年前的公務員年資用國庫編列、一九九五年後的用退撫基金來支應。

    賴中強舉例，若一個公務員在一九八五年廿五歲開始當公務員並於六十四歲退休，在六十五歲今年開始領年金，在最大量的情況下有四分之三要由退撫基金負擔、四分之一由中央預算負擔，國民黨這樣的修法害到的是現職公務員。

    賴進一步說明，由於退撫基金所需要支應的比例會隨著年份增加而越來越多，導致新舊公務員所共用的退撫基金更早破產，新公務員將來恐面臨領不到年金的問題，因為依法可以用公務預算去支應的年金，只有一九九五年以前的公務員年資。

    總的來說，賴中強示警，國民黨所推動的公務員年改倒退修法，若是由退撫基金去填補將導致世代不正義；若用全民的納稅錢、國庫預算去補退撫基金則是職業不平等、獨厚公務員。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播