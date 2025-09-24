停砍年金 民團：藍是只給福利 不顧責任的「渣男」

公督盟執行長張宏林。（資料照）

2025/09/24 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立院黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，多位藍委提出「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」共三十二案，要求所得替代率不再遞減、退休金隨在職人員、調整退休金隨消費者物價指數調整。公督盟執行長張宏林昨痛批，以國民黨先前在「財劃法」修法的前車之鑑下，恐造成台灣更嚴重的傷害。

張宏林直言，國民黨現在的修法是只給福利、不顧責任的「渣男行為」，只要求政府不斷撥款、又修地制法要求中央撥權、不斷地掏空國庫，不顧政治責任；若藍白再恣意妄為，人民下次還是會用選票來教訓他們。

經民連智庫召集人賴中強說明，據現行「公務人員退休資遣撫卹法」第六條規定，退撫新制實施前年資計得者，由各級政府編列預算支給；屬於退撫新制實施後年資計得者，應由退撫基金支給，其區分點就是一九九五年前的公務員年資用國庫編列、一九九五年後的用退撫基金來支應。

賴中強舉例，若一個公務員在一九八五年廿五歲開始當公務員並於六十四歲退休，在六十五歲今年開始領年金，在最大量的情況下有四分之三要由退撫基金負擔、四分之一由中央預算負擔，國民黨這樣的修法害到的是現職公務員。

賴進一步說明，由於退撫基金所需要支應的比例會隨著年份增加而越來越多，導致新舊公務員所共用的退撫基金更早破產，新公務員將來恐面臨領不到年金的問題，因為依法可以用公務預算去支應的年金，只有一九九五年以前的公務員年資。

總的來說，賴中強示警，國民黨所推動的公務員年改倒退修法，若是由退撫基金去填補將導致世代不正義；若用全民的納稅錢、國庫預算去補退撫基金則是職業不平等、獨厚公務員。

