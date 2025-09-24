藍推停砍年金 退休金隨在職人員調整

立法院國民黨團主張「停砍公教年金」，並將之列為本會期優先法案。（資料照）

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團將「停砍公教年金」列為本會期該黨團第一優先議案。根據國會圖書館網路系統查詢，本屆國民黨立委所提「公務人員退休資遣撫卹法」共有卅二案，其中最多提案修正的條文為第卅七條，要求所得替代率不再遞減，且退休金隨在職人員調整；其次為第六十七條，退休金隨消費者物價指數（CPI）調整。

「公務人員退休資遣撫卹法」第卅七條，共有國民黨團及該黨立委十七人提出修正草案。

其中，國民黨團提案指出，近年來物價飆漲，對退休高齡者影響日趨嚴重，公務人員為國家任勞任怨，奉獻終生，維繫其基本生活品質實有必要。因此提案將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率逐年降低。

其餘委員也分別提出：退休所得替代率採認軍職年資得合併計入公職年資、調整警察、消防等退休金所得替代率。不過，立法院元月七日三讀通過「警察人員人事條例」，已將警消等危勤人員的每月退休所得，其所得替代率調升最高到八十％。對此，行政院提出覆議遭立法院否決，已聲請釋憲。

在第六十七條部分，現行條文規定，公務人員退休後所領月退休金，或遺族所領的月撫卹金或遺屬年金給付金額，於中央主計機關發布的CPI累計成長率達正、負百分之五時，應予調整，其調整比率由考試院會同政院，考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率定之；或至少每四年應予檢討。

對此，國民黨立委傅崐萁提案，於CPI累計成長率達正、負百分之二時，即依該成長率調整之；並刪除「每四年應予檢討」文字。國民黨立委許宇甄提案，CPI累計成長率達正百分之二、負百分之五時，應予調整；每二年應予檢討。國民黨立委翁曉玲提案，CPI達正百分之三時應予調整；調整比率不得低於CPI累計成長率的二分之一，但成長率為零或負數時，不予調整。

