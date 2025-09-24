藍推停砍年金 綠委：摒棄年輕人 形成世代不公

國民黨立法院國民黨團已將「停砍公教年金」列為本會期第一優先議案，前政委林萬億表示，若修法通過，退撫基金將會提前四年用罄。（資料照）

2025/09/24 05:30

〔記者謝君臨、劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團主張「停砍公教年金」，並將之列為本會期優先法案。民進黨團幹事長鍾佳濱對此表示，退休金所得替代率不再遞減，最吃虧的是現職年輕公教人員，搞不好等他們退休都領不到了。鍾批評，國民黨將年輕人摒棄在外，形成「世代不公」，彷彿與時代脫節。

面對民進黨批評，國民黨團書記長羅智強則表示，民進黨對「綠友友」闊綽，卻欺負軍公教警消，國民黨絕對為軍公教警消找回尊嚴、爭取該有的合理待遇。

鍾佳濱指出，現在的年金改革，最大受益者是現職年輕公務員，自從退撫制度從恩給制改成共同提撥制後，這個水庫是老中青一起用，若已退休者不停砍、繼續提，真正受害的是年輕公務員，等他們退休時可能根本領不到；剛退休者剩下的年金無法維持他們的生活到終老。

至於退休金隨消費者物價指數（CPI）調整，鍾佳濱認為，這是比較符合世界各國對於退休人員照顧的作法，這部分可以討論，但「要求比照現職人員的薪俸調整（退休金），這就沒道理了。」

退休養老竟也可一起加薪

鍾佳濱表示，現職公務人員表現好，給他們加薪，結果退休在家養老的也可以一起加，這完全沒有對應，退休公教領的是過去自己存的錢，完全是在職時的貢獻，且退休後還分階級調整退休金，等於是「肥高官、瘦小吏」。

鍾佳濱認為，國民黨一直以來，對年改議題的高度關注，先不論其各項主張邏輯是否合理，單就所形成的「世代不公」標籤化，就是將年輕人摒棄在外，彷彿國民黨是一個老人政黨，就像他們最近的黨主席選舉，給年輕人的印象是和時代脫節一般。

此外，對於國民黨立委翁曉玲「反年改」提案被民間團體批評，民進黨團書記長陳培瑜認為，這是國民黨目前修法上最大的困境，就是不知道有沒有好好和專家學者討論過，就急切提出討好特定族群的修法草案，從「財劃法」到「反年改」，這不只是把國家當作提款機而已，根本就是在掏空國家財政。

