藍推停砍年金 林萬億：退撫基金提前4年用罄

國民黨立法院國民黨團已將「停砍公教年金」列為本會期第一優先議案，前政委林萬億表示，若修法通過，退撫基金將會提前四年用罄。（資料照）

2025/09/24 05:30

影響撥補金額 至少約2300億元

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨推動反年改修法，立法院國民黨團已將「停砍公教年金」列為本會期第一優先議案。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億昨日受訪表示，這種修法將影響退撫基金的撥補，至少影響金額約二三〇〇億元，退撫基金將會提前四年用罄。

本屆國民黨立委所提「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」共卅二案，其中最多提案修正的條文為第卅七條，要求所得替代率不再遞減，且退休金隨在職人員調整；其次為第六十七條，退休金隨消費者物價指數調整。

請繼續往下閱讀...

曾擔任總統府國家年金改革委員會副召集人的林萬億指出，國民黨想凍結卅七條附表三，即當年為了不要一次將所得替代率調得太低，以十年減降方式，每年減降一．五％。國民黨所提修正草案是希望自二〇二四年後就不要再每年減降一．五％，等於是凍結調降。

林萬億說明影響面，第一、當年立法時，法律已明定每年調降所增加的錢必須挹注到退撫基金，所以國家不能拿這筆錢當成稅收，其他人民也沒機會用到這筆錢。這筆錢從二〇一八年開始減降到去年為止，已減降三一九〇．五九億元，這筆錢都已經挹注到退撫基金。

林萬億談及，若真的修法，一定會影響到未來節省之後可以挹注到退撫基金的錢。國民黨立委先前提案時，他有算過受影響金額約二八〇〇億元，因過了一年還沒修，金額大概會少五〇〇億元。

林萬億示警，若確定不再回溯到二〇二四年，而是以二〇二五年計算，對退撫基金傷害會是二三〇〇億元。其次，若錢沒辦法回到「公務人員大水庫」退撫基金，退撫基金將提前四年用罄，本來年改後預估是二〇五一、二〇五〇年，國民黨若修法，大概二〇四六或二〇四七年，退撫基金錢就會不夠了。

隨CPI調整？ 當年修法時都已考量了

林萬億說，國民黨稱因物價波動，退休人員是高齡家庭，消費者物價指數（CPI）相對高於一般家庭，會受到不利影響故要修法。不過，這修法理由並不成立，因為當年修法時，已在六十七條明定退撫給付額度，會隨國家整體財政狀況、人口、經濟成長率、退撫基金準備率及財務投資績效和CPI調整。

林萬億分析，當年修法時都考量到了，現在再去把它重新處理就變成雙重保障，一方面物價指數上漲就一定要調升，但物價指數下修時，立院絕不會同意調降，亦即軍公教人員生活，並不會像修法理由所稱會受到影響。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法