AIT：強力挺台 參與國際組織 美促ICAO邀台灣出席大會

美國在台協會昨透過臉書表示，美國期待ICAO促成台灣參與ICAO大會，台灣參與將能提升全球航空安全。（取自AIT臉書）

2025/09/24 05:30

〔記者黃靖媗、蔡昀容／台北報導〕國際民航組織（ICAO）大會昨日起在加拿大蒙特婁總部舉行。美國在台協會（AIT）表示，美國強力支持台灣有意義地參與國際組織，並敦促ICAO促成台灣以理事會主席貴賓身分參與第四十二屆ICAO大會，台灣參與將能提升全球航空安全。

我民航局率團赴加拿大 與多國會談

台灣在一九七一年失去聯合國會籍後，一直被排除在ICAO之外。過去僅於二〇一三年獲ICAO理事會主席邀請，以貴賓身分參加大會。

請繼續往下閱讀...

AIT昨日透過臉書表示，美國強力支持台灣有意義地參與國際組織，包括ICAO，美國敦促ICAO祕書長薩拉薩爾與理事會主席夏基塔諾促成台灣以理事會主席貴賓身分參與第四十二屆ICAO大會，台灣參與ICAO將能提升全球航空安全與保安。

AIT：台灣參與 能提升全球航空安全

為了呼籲ICAO大會邀請台灣加入，我國籌組的「ICAO行動團」廿二日晚間特別在加拿大召開記者會表達台灣訴求，交通部民航局也率團與多國展開會談，並參加外交部廿三日辦的外交酒會，有十餘國、百餘人參與。

加拿大眾議員古柏於ICAO行動團記者會表示，排除台灣參與ICAO是屈從於北京專政，相當政治性的決定；加台國會議員友好協會會長史葛洛則強調，台灣參與ICAO並非政治議題，而關乎航空安全，航空安全無國界，加拿大將繼續支持台灣有意義參與ICAO及其他國際組織。

交通部長陳世凱也以預錄影片向ICAO及國際民航社群喊話，指中國近年多次未依ICAO規範提前公告，即在台北飛航情報區發布軍演或限制空域，增加飛安風險，唯有將台灣納進ICAO合作機制，才能確保「無縫天空」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法