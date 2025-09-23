喊話中國領導人 管碧玲：封鎖台海 將動搖中國經濟基盤

海委會主委管碧玲昨喊話中國領導人，封鎖台海將動搖中國經濟基盤。（海委會提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕海委會主委管碧玲昨天出席「海洋素養與適能」研討會，特別對中國領導人喊話說，台灣海峽一旦封鎖，航運中斷，原物料與能源運輸受阻，不僅會拖垮地方經濟，也會反噬全國產業鏈，動搖中國的經濟基盤。

管碧玲致詞指出，她領導海委會、海巡署，捍衛海疆職責所在，幾乎每天都在迎戰來自對岸的威脅，讓她經常沉浸在海洋安全的系絡下思考問題；如果用海洋素養的角度來看台灣的海洋安全，得到的結論是「最需要接受海洋素養教育的應該是中國領導人！」

她也說，中國領導人如果有海洋素養，當他聚焦沿海省份，就會超越傳統戰爭的角度，看到戰爭的代價更加具體而沉重，福建、廣東、浙江，這些與台灣海峽毗鄰的地區，將成為直接受害者。沉船油污與化學污染會隨洋流迅速擴散，沿海養殖區與漁場遭到破壞，漁業大幅減產，當地居民的生計將遭受重擊。

管碧玲說，更嚴重的是，污染物會進入食物鏈，透過魚類與貝類進入人體，引發中毒與長期健康風險。生物棲地的崩解，將不僅是生態的災難，更是對人類生存基礎的自我毀壞。

管碧玲強調，更進一步，這些省份正是中國製造業與出口的重鎮，「台灣海峽一旦封鎖，航運中斷，原物料與能源運輸受阻，不僅會拖垮地方經濟，也會反噬全國產業鏈，動搖中國的經濟基盤」；數百萬漁民與勞工將失業，形成龐大的社會壓力與治理風險。由於經濟受挫與食安問題，地方不穩定性將顯著升高。

