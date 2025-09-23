「雙城論壇延期相當意外」 陸委會：移民署準備要發證了

台北市政府昨宣布雙城論壇延後舉辦，陸委會發言人梁文傑昨受訪強調，昨天早上移民署本來已經要發證了，北市府宣布要暫時停止，「我們都相當意外！」（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市政府昨日宣布雙城論壇延期，國民黨市議員質疑中央技術性卡關雙城論壇，陸委會發言人梁文傑強調，移民署本來昨天早上已經要發證了，北市府宣布要暫停舉辦，「我們都相當意外」。

梁文傑：不清楚市府延期原因

梁文傑受訪表示，台北市副市長林奕樺已說得很清楚，台北市所提出的兩份MOU牽涉部會很多，例如其中一份水資源合作的MOU，涉及內政部國土管理署、經濟部水利署、環境部。因為牽涉部會很多，陸委會角色是提供協助，想辦法讓各部會意見整合在一起，但因為協商過程牽涉不少意見，時間會比較長一點，市政府提出的時間不是很長，而且截至上週五大家有達成共識，本來應該會順利。

「北市府宣布要暫時停止，我們都相當意外！」梁文傑說，北市府該補件的都差不多了，移民署昨天早上本來已經要發證，但北市府決定先撤回申請，說以後再提出申請，移民署本來要發證讓全團都可以去，所以有點意外，也有點遺憾。

梁文傑說，上海台北雙城論壇這麼多年以來，陸委會的角色都是站在積極協助立場，這次也是一樣，因為MOU牽涉多個部會，陸委會和北市府的溝通協調都很頻繁和順利。「至於最後是基於什麼原因，讓他們臨時決定停止之後才要舉辦，我們不是很清楚」，若北市府未來再提出申請，陸委會也會協助。

熟稔中共統戰官員受訪說，暫停舉辦原因牽涉很多，有可能中國全國政協主席王滬寧想見台北市長蔣萬安，但蔣也許不願意，害怕被染色，中共就先暫緩雙城論壇，但「真正暫緩的原因目前還不確定」。

官員研判，也可能是中國上海那邊想要談兩岸觀光的事，但政府上週已經說明四大原則，觀光不是地方政府可以逕自和中共洽談的，中共那邊覺得不能談觀光，現在辦雙城論壇沒什麼意思，因為MOU根本是「雞肋」，一點都不重要。

