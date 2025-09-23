突宣布雙城論壇延期 北市府：MOU尚未確定需再磋商

台北市副市長林奕華昨說明雙城論壇延期舉辦的考量，林奕華表示，因為要簽的兩個合作備忘錄（MOU）尚未完全確定，為了能實質發揮交流效果，決定「急事緩辦」。（記者方賓照攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府昨天一早以新聞稿突襲式宣布，原規劃本月舉行的台北上海城市論壇（雙城論壇）延期，台北市副市長林奕華受訪說明，「辦得早不如辦得好」，因要簽的兩個合作備忘錄（MOU）尚未完全確定，為了能實質發揮交流效果，決定「急事緩辦」，確切的舉辦時間將待各項條件俱備、水到渠成，再行公告。一般預料可能與去年相同在十二月舉辦。

林奕華：MOU牽涉部會很多

北市府今年主辦雙城論壇，依慣例評估行程審查約需兩週時間，於九月十一日遞件向陸委會提出申請，並於十六日通知媒體行前準備作業，先遣人員則規劃今（廿三）日出發，媒體團明天出發，主團廿五日出發。

昨天上午八點突然宣布雙城論壇不在九月舉辦，認為「辦得早不如辦得好」，評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周延的準備，才能讓各項溝通更周延、籌備時間更充裕、細節規劃更完善。

不願具名的市府人士指出，很多跡象都感受得到中央政府在卡關，包括先遣人員要出發了，行程還未核准；以往只有行程要送審，今年連要見哪些人都被要求白紙黑字寫明，有別於往年的「默契」；陸委會上週四記者會，罕見的在雙城論壇將舉辦前一週，「提醒」聚焦市政交流、避免涉及事屬中央等事項如兩岸觀光等議題、不得參加中共三個八十週年等相關統戰活動，增添變數；以及以前簽MOU，有問題會先打聲招呼，部會基本上也不會有意見，今年卻招呼都不打，傳出也是陸委會私下指示。

對陸委會卡關的說法，林奕華表示「不一定是陸委會」，雙城論壇跟兩個MOU牽涉的部會非常多，進度的確沒有想像中的順利，有些部會還沒有回覆，甚至有一個MOU還在磋商內容，市府要跟中央部會，還有上海方來回磋商，相關內容尚未完全確定。坦言陸委會有要求補充主論壇講者、分論壇細節、行程的安排及有可能會見的中方官員。

據了解，兩份MOU分別涉及河岸治理及技職教育議題，都涉及及中央部會及相關法令。林奕華表示，兩個MOU都在符合中央規範下，約一個月前送審，但因牽涉部會多，每個部會的進度不太一樣，尊重中央權限。至於雙城論壇是否為首次延期舉辦，林奕華表示，去年上海方來台北，也是將原預定的時間延後到十二月才舉行。

