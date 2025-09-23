投書美媒 林佳龍：聯合國該承認台灣了

聯合國大會召開之際，全球最受矚目地標之一的紐約時代廣場巨型看板上，再度亮起「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）、「團結會更好」（Better Together）廣告。（圖取自蕭美琴臉書）

2025/09/23 05:30

〔記者黃靖媗、陳昀／台北報導〕第八十屆聯合國大會總辯論今日起登場，預計至廿九日結束。外交部長林佳龍在總辯論開始前特別於美媒以「現在是聯合國承認台灣的時候了」為題撰文，呼籲世界承認台灣在世界舞台上的合法地位，並重申聯大第二七五八號決議未決定台灣地位，也未排除台灣參與聯合國體系等國際組織。

海外台灣人集資 台灣廣告登時代廣場

聯合國大會召開之際，會議所在地紐約的時代廣場上的巨型看板，再度亮起「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）、「團結會更好」（Better Together）廣告。副總統蕭美琴昨在社群分享此事，她說，儘管外交部因預算遭刪減，無法支應這筆高額的廣告費用，但北美洲台灣商會與熱血的海外台灣人慷慨集資，讓台灣的聲音得以在國際舞台上被聽見，讓人深受感動！

美媒「新聞頭條」廿一日也刊登林佳龍「現在是聯合國承認台灣的時候了」為題的專文。林表示，當今世界面臨愈來愈多不確定的挑戰，包含長期衝突、民主倒退、經濟脅迫，與假訊息宣傳等，威權主義藉灰色地帶襲擾摧毀以規則為基礎的國際秩序。

林佳龍指出，值此之際，和平不能被視為理所當然，民主國家應團結強化韌性，捍衛我們珍視的價值與生活方式，台灣位處「印太第一島鏈」前線，堅守民主與自由，以抵禦威權主義擴張，並憑藉強健的經濟實力與完整的半導體產業鏈，為全球穩定與繁榮做出重要貢獻。

林佳龍說，遺憾的是，儘管台灣對全球發展貢獻良多，卻未獲得國際社會應有的認可，也無法參與聯合國體系，這種不公不義的排除，源於中國對聯合國大會第二七五八號決議的惡意扭曲，並不當與其所謂「一中原則」掛鉤，將該決議武器化，藉以阻擋台灣的國際參與，而聯合國屈從中國政治壓力，以第二七五八號決議為藉口，將台灣排除於國際社會之外。

林佳龍表示，在聯合國慶祝成立八十週年，正是將台灣納入國際社會的良機，方可落實「不遺漏任何人」與「攜手共進」的願景。

國際民航組織（ICAO）大會今日起在加拿大蒙特婁總部舉行，政府也派遣ICAO行動團前進加拿大。行動團昨晚於加拿大舉行國際記者會，團長、民航局副局長林俊良、駐加代表曾厚仁，說明台灣希望加入ICAO的決心，「加台國會議員友好協會」會長Judy Sgro眾議員、Michael Copper眾議員也出席力挺。（圖：取自加拿大有線公共事務頻道（CPAC）；文：記者黃靖媗）

